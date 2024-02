Tiquinho volta a marcar gol pelo Botafogo com bola rolando após 3 meses

Grande destaque do Botafogo na temporada de 2023, o paraibano Tiquinho Soares voltou a marcar com a camisa do Glorioso. E as pazes com as redes aconteceu no empate em 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, na noite da terça-feira (30), pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O sousense abriu o placar e foi ovacionado pelo torcedor botafoguense. Foi o primeiro do jogador com bola rolando desde 21 de outubro do ano passado, também no empate em 1 a 1, mas contra o Athletico, pelo Brasileirão.

Tiquinho faz as pazes com o gol

Desde o embate diante do Furacão, pela Série A do Brasileirão, o sousense disputou 11 jogos e não marcou gol quando a bola estava rolando. O único tento, nesse período, foi em 29 de novembro, também pelo Brasileirão, diante do Coritiba, mas de pênalti.

Na atual temporada pelo Botafogo, Tiquinho fez três partidas: vitória por 1 a 0 sobre o Madureira, derrota por 1 a 0 para o Boavista e o empate de terça, contra a Portuguesa-RJ. Todas, pelo Cariocão.