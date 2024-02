Conselho Municipal de Saúde divulga lista de entidades habilitadas para processo eleitoral

31/01/2024 |

14:30 |

38

A Comissão Eleitoral para composição do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa (CMS-JP) divulgou, nesta quarta-feira (31), a lista com os nomes das entidades e movimentos sociais homologados para participação das eleições, que serão realizadas no próximo dia 7 de março. A publicação dos nomes segue o que determina o artigo 9º da Resolução nº 18/2023 do CMS-JP. Os eleitos vão compor o Conselho no biênio 2024/2026.

As entidades e os movimentos sociais habilitados são as seguintes: SOS Animais e Plantas; Associação Comunitária Conjunto Residencial Parque Sul I (ASSCORPS); Centro de Desenvolvimento Comunitário Tancredo Neves (Cedectan); Associação Atlética das Pessoas com Deficiência da Paraíba (AAPD); Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN); Assessoria e Consultoria para Inclusão Social (ACIS); Assembleia de Deus Promessa; Grupo de Mulheres de Terreiro Iyalodê; Associação das Prostitutas da Paraíba (APROS); Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba (AMEG); Associação Paraibana de Doenças Raras (Aspador/PB); Movimento do Espírito Lilás (MEL); Centro de Orientação e Desenvolvimento de Luta pela Vida (Cordel Vida); Centro Universitário de João Pessoa (Unipê); Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM/PB); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região (Crefito); Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial (FOPPIR); Associação Pestalozzi da Paraíba; Federação Paraibana do Movimento Comunitário (Fepamoc) e Associação Beneficente das Comunidades Remanescentes Quilombo dos Palmares.

Já a relação do segmento de ‘Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde’ é composta pelo Instituto dos Cegos da Paraíba; Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFPB); Associação Paraibana de Equoterapia; Faculdade Nova Esperança; Hospital Napoleão Laureano e Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

A lista das entidades que representam os trabalhadores da saúde tem o Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde do Estado da Paraíba (Sindacs-PB); Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba (Simed); Sindicato dos Odontologistas no Estado da Paraíba (Sindodonto-PB); Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba (Sindep); Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Paraíba (Sindesep-PB) e Sindicato dos Farmacêuticos no Estado da Paraíba (Sifep).

As entidades e movimentos sociais do segmento de usuária (o)s, trabalhadoras (es) e prestadora (e)s de serviços ‘inscritos e não habilitados’ para a eleição do Conselho poderão acompanhar o resultado da análise documental pelo formulário da Comissão Eleitoral, afixado no quadro de avisos da Secretaria Executiva do CMS-JP.