Olympique de Marseille decide manter Luis Henrique e negociação com o Atlético-MG é encerrada

A novela envolvendo Atlético-MG e Luis Henrique chegou ao fim. E da maneira que o torcedor atleticano menos esperava. É que o Olympique de Marseille, detentor dos direitos do atacante paraibano, informou o Galo Mineiro de que vai manter o jogador no plantel do técnico Gattuso. Dessa forma, a negociação, pelo menos no momento, está fora dos planos da agremiação francesa.

Luis Henrique permanece no Olympique

O atacante paraibano despertou o interesse do Atlético-MG como possível segundo reforço para a temporada de 2024, depois de o clube ter anunciado o meia Gustavo Scarpa. Revelado pelo Botafogo, Luis Henrique deu pontapé inicial em sua carreira na Europa em 2020, quando acertou com o Olympique.

A decisão de manter o paraibano de Solânea no elenco passou pela confiança que o treinador Gennaro Gattuso depositou no jogador, que tem ganhado mais minutos dentro das quatro linhas. O Atlético-MG, por sua vez, que chegou a fazer uma oferta de 6 milhões de euros para adquirir os direitos econômicos do jogador de 22 anos, deve se lançar novamente ao mercado em busca de uma nova opção para o plantel do técnico Felipão.

O Olympique de Marseille não deve mais negociar o atacante paraibano Luis Henrique ao Atlético-MG. O técnico Gattuso pediu a permanência do ex-Botafogo, que está feliz com as oportunidades no clube francês. — Matheus Aquino (@matheus_aquino_) January 30, 2024

Na temporada de 2023, quando defendeu as cores do Alvinegro da Estrela Solitária, Luis Henrique balançou as redes seis vezes e contribuiu com quatro passes para gol em 59 partidas.