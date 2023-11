PIB da Paraíba cresce 10,2%, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (17) os dados sobre o PIB da Paraíba, relativos ao período de 2021. O Produto Interno Bruto do Estado cresceu 10,2%, comparado ao ano de 2020.

Segundo o IBGE, no ano analisado, a Paraíba teve um acréscimo de R$ 7,178 bilhões no ano de 2021, ou seja, de 10,2% em relação a 2020. Com isso, continuou sendo a sexta economia do Nordeste.

O crescimento real acumulado na Paraíba no período de 2010 a 2021 foi de 16,7%, apresentando um acréscimo de 6,5 pontos percentuais em relação ao período anterior (2010-2020). O estado ficou acima da taxa de crescimento acumulada da região Nordeste (9,7%) e do Brasil (8,3%).

Com relação ao PIB per capita, a Paraíba alcançou a marca de R$ 19.082 por habitante, em 2021, representando um aumento nominal de 9,7%, contra 2,9%, em 2020, ou seja, um incremento de 6,8%.

Principais setores da economia paraibana

O IBGE também divulgou dados sobre os principais setores da economia paraibana. Em 2021, o setor de Serviços representou 80,4% e, continua sendo tradicionalmente o que possui maior peso no estado. Em seguida vem a Indústria, que corresponde a 14,9% e a Agropecuária com 4,7% da economia do estado.