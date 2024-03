veja o que se sabe

A comunidade universitária se prepara para uma nova eleição para reitor da UFPB (Universidade Federal da Paraíba). Nesta sexta-feira (22), a resolução com as regras do processo eleitoral foi aprovada em uma reunião do Consuni (Conselho Superior da instituição).

Conforme as regras estabelecidas, as inscrições de chapas serão feitas entre os dias 1º e 3 de abril. Já a campanha acontecerá entre 4 e 24 de abril.

A votação, marcada para 25 de abril, será em apenas um turno. Os votos serão computados de forma presencial em urnas eletrônicas, cedidas pelo TER (Tribunal Regional Eleitora). O resultado sairá no mesmo dia.

Poderão participar da votação três categorias:

Alunos

Professores

Servidores técnico-administrativo

Também foram aprovados a igualdade de votos entre professores, servidores técnico-administrativos e estudantes.

Os participantes da consulta serão votados em reunião unificada entre o Consuni (Conselho Universitário), Consepe (Ensino, Pesquisa e Extensão) e Conselho Curador, marcada para o dia 12 de junho. A partir desse encontro, será preparada a lista tríplice que será encaminhada ao MEC (Ministério da Educação).

A lista deve ser encaminhada ao MEC em até 30 dias após a reunião unificada dos conselhos superiores.

O novo representante escolhido na eleição para reitor da UFPB deverá tomar posse em novembro de 2024.

Como foi a última eleição para reitor da UFPB

A última eleição para reitor da UFPB aconteceu há quatro anos, em 2020.

O professor Valdiney Veloso Gouveia foi empossado como reitor da instituição em dezembro do mesmo ano. A posse foi dada pelo ministro da Educação da época, Milton Ribeiro, de forma remota.

Já a cerimônia de transmissão de cargo aconteceu no auditório do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), após o novo reitor e convidados serem recebidos por manifestantes, que fizeram um protesto com cartazes e palavras de ordem e atiraram ovos.

A nomeação de Valdiney não foi bem recebida pela comunidade acadêmica porque ele foi o menos votado na consulta pública, com 106,496 pontos. Já a professora Terezinha Domiciano, primeira colocada, teve 964,518 da soma ponderada e normalizada dos votos.

Diversos protestos liderados por estudantes aconteceram após a posse do atual reitor.

Cronograma da eleição para reitor da UFPB

Inscrições de chapas: 1º e 3 de abril

Campanha: 4 e 24 de abril

Votação: 25 de abril

Resultado: 25 de abril

Reunião de preparação para a lista tríplice: 12 de junho

Posse: novembro de 2024

