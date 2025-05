Cícero Lucena celebra novo Porto de Cabedelo como impulso ao desenvolvimento de João Pessoa e região

O prefeito Cícero Lucena comemorou, nesta segunda-feira (5), a inauguração do novo Porto de Cabedelo, durante solenidade com presenças do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do governador João Azevêdo e de diversas outras autoridades. O novo equipamento, que recebeu um investimento de R$ 300 milhões, representa um marco importante para o desenvolvimento econômico da Paraíba, onde João Pessoa e a Região Metropolitana são portas de entrada do Estado, sendo diretamente beneficiadas com mais empregos, aumento na movimentação de cargas e melhorias na infraestrutura urbana e regional, segundo o gestor da Capital.

“O Governo do Estado tem feito investimentos importantes e fundamentais para que o Porto de Cabedelo possa aumentar o volume de carga que embarca e que também desembarca, levando mais desenvolvimento para o nosso Estado e em, particular, para a cidade de Cabedelo e região. Então, fico muito feliz nessa parceria do Governo Federal com o Governo do Estado, com a Prefeitura de Cabedelo, porque é assim que nós podemos acreditar num futuro melhor para o Estado da Paraíba, crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade”, destacou o prefeito, que estava acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

Crescimento e gestão pública – O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que a Paraíba, no ano de 2024, se destacou como o estado que mais cresceu no Brasil — um crescimento de 6,6%, enquanto a média nacional foi de 3,5%. Ele atribuiu o bom ambiente de parcerias, onde Governo Federal, do Estado e municípios elevam o nível da administração pública.

“Quando a indústria da Paraíba cresce, quando o setor de serviços avança, quando a construção civil se fortalece — e hoje temos quase 14 mil leitos em construção — a gente percebe claramente um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento, especialmente do turismo. Prova disso é que, no ano passado, o setor turístico da Paraíba cresceu mais de 15%”, celebrou o ministro Silvio Costa Filho.

Novo Porto – As obras realizadas incluem a dragagem do canal de acesso e bacia de evolução, requalificação dos armazéns, a reconstrução da sede administrativa com novos ambientes, como refeitório, academia e espaço de descompressão. “A previsão é que o Porto de Cabedelo passe a receber de 25 a 30 navios por mês com novos contêineres – sendo o único porto público do Brasil operando com iluminação fotovoltaica”, detalhou o governador João Azevêdo.

Avanço – Para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, a reforma e amplificação do Porto de Cabedelo representa um salto para o desenvolvimento do Estado, hoje vivendo um dos melhores momentos no tocante a gestão pública. “Não há como pensar uma Paraíba que cresce, que se desenvolve, que gera emprego, que gera renda, se nós não investirmos em infraestrutura e em logística. E a presença hoje do nosso ministro de Portos e Aeroportos mostra também o compromisso com a Paraíba”, afirmou.

Estrutura – Segundo a Companhia Docas, com uma área de 55 mil m², o Porto de Cabedelo conta com diversos armazéns, área administrativa e áreas de convivência. Segundo o Governo do Estado, entre as últimas melhorias, estão a requalificação de armazéns e ampliação do prédio da sede administrativa do porto. “Vai nos permitir receber navios com cargas de até 55 mil toneladas, antes o limite era de 35 mil”, afirmou o presidente da Companhia Docas, Ricardo Barbosa.

A solenidade ainda contou com as presenças da senadora Daniella Ribeiro, dos deputados federais Aguinaldo Ribeiro, Mersinho Lucena, Murilo Galdino e Gervásio Maia, além do vice-governador Lucas Ribeiro, e deputados estaduais e outras autoridades.