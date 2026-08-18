Sine-JP oferta 645 vagas de emprego para candidatos com níveis fundamental, médio e superior

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) está oferecendo 645 vagas de emprego, a partir desta segunda-feira (11) até a próxima sexta-feira (15), contemplando oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

Entre as funções com maior número de vagas está a de pedreiro, com 60 oportunidades disponíveis. Para concorrer, é necessário possuir ensino fundamental incompleto e experiência comprovada em carteira de trabalho entre três e seis meses.

Também se destacam as 30 vagas para atendente de lanchonete, destinadas a candidatos com ensino médio completo e experiência registrada em carteira. Já para auxiliar de linha de produção, estão sendo ofertadas 20 vagas para candidatos com ensino fundamental completo e experiência profissional comprovada.

O Sine-JP disponibiliza ainda 20 vagas para operador de lojas (vendas), exigindo ensino médio completo e seis meses de experiência na função. Para quem possui formação superior, há nove vagas para supervisor administrativo, com exigência de ensino superior completo e experiência mínima de seis meses em carteira.

Outras oportunidades disponíveis incluem 15 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, destinadas a candidatos com ensino fundamental completo e três meses de experiência. Além disso, o painel de vagas conta com 10 oportunidades para cada uma das seguintes funções: arquivista de documentos, atendente de cafeteria, auxiliar de logística, ajudante de motorista, arrumador de prateleiras no comércio e servente de obras. As exigências variam entre ensino fundamental e médio completo, além de experiência mínima de três a seis meses comprovada em carteira de trabalho.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade, disponível no site da Prefeitura de João Pessoa: www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade, ou pelo telefone (83) 98654-8978.