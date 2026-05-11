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CER II e Associação Pestalozzi realizam reunião para construção de Projeto Terapêutico Singular em Bonito

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Por MRNews

O CER II de Bonito promoveu, nos dias 06 e 07 de maio, encontros voltados ao fortalecimento do trabalho em rede e à construção conjunta de estratégias de acompanhamento aos usuários atendidos no município.

Na terça-feira (06), a equipe do CER II participou de mais um momento de discussão de rede em parceria com profissionais da Educação, promovendo diálogo, troca de experiências e alinhamento de ações voltadas aos pacientes e alunos acompanhados em comum pelos serviços.

Já na quarta-feira (07), o CER II realizou uma reunião em parceria com a Associação Pestalozzi de Bonito para a construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS), ferramenta que organiza o cuidado de forma individualizada, considerando as necessidades e particularidades de cada usuário.

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Os encontros reuniram profissionais das áreas da saúde e educação em momentos de escuta, planejamento e construção coletiva de estratégias que contribuem para um atendimento mais humanizado, integrado e eficaz.

A atuação conjunta entre os setores amplia as possibilidades de cuidado, fortalece a inclusão e contribui para o desenvolvimento integral das crianças e usuários atendidos, garantindo um acompanhamento mais próximo e multidisciplinar às famílias bonitenses.

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