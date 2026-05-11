Cehap abre seleção de 100 apartamentos em Itaporanga para famílias com renda até R$ 3,2 mil — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap), abre, a partir desta segunda-feira (11) até sexta-feira (15), a seleção para o Residencial Itaporanga, no município de Itaporanga, no Sertão paraibano. O empreendimento conta com 100 apartamentos destinados a famílias inscritas na modalidade Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida, voltada para pessoas com renda mensal de até R$ 3,2 mil.

Os apartamentos possuem 46,10 m², distribuídos em dois quartos, sala de estar, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda, garantindo conforto e funcionalidade para as famílias. Todas as unidades são adaptáveis para atender aos critérios de acessibilidade. O residencial está sendo construído na Rua Projetada, s/n, no Loteamento Adailton Soares Teixeira, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – FAR (Fundo de Arrendamento Residencial).

Além disso, a estrutura do empreendimento também se destaca pela oferta de uma área comum e de lazer completa, pensada para promover a convivência e o bem-estar dos moradores. Entre os equipamentos previstos estão parque infantil, centro comunitário, bicicletário e biblioteca, além de vagas de garagem distribuídas pelo residencial.

A infraestrutura básica do Residencial Itaporanga contempla rede de abastecimento d’água, rede de esgotamento sanitário com estações de tratamento e elevatória de esgotos, rede de energia elétrica e iluminação, drenagem de águas pluviais e pavimentação em paralelepípedos.

Seleção – Para concorrer a uma das unidades, é necessário estar inscrito ou realizar a inscrição no site da Cehap, no endereço eletrônico www.cehap.pb.gov.br, selecionando a Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida. O empreendimento é destinado a famílias com renda de R$ 0 até R$ 3.200,00. Além da renda compatível, também é obrigatório residir no município de Itaporanga e não ter ou nunca ter possuído moradia própria.

É importante destacar que, para validar a participação na seleção, não basta apenas estar inscrito. O candidato deve acessar a ficha de inscrição no site e selecionar o empreendimento Residencial Itaporanga. Após realizar esta etapa, basta aguardar o contato da equipe da Cehap, que, em um segundo momento da seleção, deverá entrar em contato com as famílias que se enquadram no perfil de renda e nos critérios exigidos pela Faixa 1.