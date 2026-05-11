segunda-feira, maio 11, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

acompanhe a tabela do estadual

admin1

O Campeonato Paraibano Sub-2026 conta com 11 times na disputa pelo título da principal competição de base do futebol da Paraíba. E o Jornal da Paraíba apresenta agora a tabela, que é atualizada a medida que as partidas são realizadas. A primeira fase vai de 23 de maio a 7 de junho.

São 11 times na disputa do Campeonato Paraibano Sub-20 2026. (Arte: Chatgpt)

A CLASSIFICAÇÃO

Grupo Litoral/Brejo

  • Auto Esporte-PB
  • Confiança-PB
  • Cruzeiro-PB
  • Desportiva Guarabira
  • Spartax
  • Sport-PB

Grupo Agreste/Sertão

  • Queimadense
  • Sabugy
  • Serrano-PB
  • Sousa
  • Treze

A TABELA

1ª rodada

  • Cruzeiro-PB x Desportiva Guarabira (Klebão)
  • Auto Esporte-PB x Confiança-PB (Mangabeirão)
  • Spartax x Sport-PB
  • Sousa x Serrano-PB (Marizão)
  • Treze x Queimadense (a definir)

2ª rodada

  • Spartax x Desportiva Guarabira (a definir)
  • Sport-PB x Auto Esporte-PB (Municipal de Jacaraú)
  • Confiança-PB x Cruzeiro-PB (Toca do Papão)
  • Queimadense x Sabugy (a definir)
  • Serrano-PB x Treze (Feitosão)

3ª rodada

  • Cruzeiro-PB x Sport-PB (Klebão)
  • Desportiva Guarabira x Confiança-PB (Vila Olímpica de Guarabira)
  • Auto Esporte-PB x Spartax (Mangabeirão)
  • Sabugy x Sousa (José Cavalcanti)
  • Queimadense x Serrano-PB (a definir)

4ª rodada

  • Auto Esporte-PB x Cruzeiro-PB (Mangabeirão)
  • Confiança-PB x Spartax (Toca do Papão)
  • Desportiva Guarabira x Sport-PB (Vila Olímpica de Guarabira)
  • Sousa x Queimadense (Marizão)
  • Sabugy x Treze (José Cavalcanti)

5ª rodada

  • Desportiva Guarabira x Auto Esporte-PB (Vila Olímpica de Guarabira)
  • Sport-PB x Confiança-PB (Municipal de Jacaraú)
  • Spartax x Cruzeiro-PB (a definir)
  • Treze x Sousa (a definir)
  • Serrano-PB x Sabugy (Feitosão)

O REGULAMENTO

  • A primeira fase é disputada em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao fim das cinco rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final;
  • Nas quartas de final, os times vão se enfrentar em jogos só de ida, com o mando da equipe de melhor campanha. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O chaveamento é o seguinte: 1° Grupo A x 4° Grupo B; 1° Grupo B x 4° Grupo A; 2° Grupo A x 3 Grupo B; 2° Grupo B x 3° Grupo A;
  • A semifinal será disputada em jogos de ida e volta, com o clube de melhor campanha fazendo o segundo jogo em seus domínios. Na melhor campanha, é contabilizado os pontos da primeira fase e das quartas de final. O chaveamento é o seguinte: 1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha; 2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha;
  • A final também é disputada em jogos de ida e volta. O time de melhor campanha decide o segundo jogo em casa;
  • O campeão e o vice-campeão garantem vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2027. O vencedor também se classifica para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste Sub-20 2027.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Casa Branca responde declaração de Lula sobre Trump

admin1

Deputado da base diz que vai votar contra veto de João ao aumento das emendas impositivas

admin1

Cartaxo foca em reeleição na Assembleia, mas não veta ser vice: ‘Tenho experiência’

admin1