acompanhe a tabela do estadual

O Campeonato Paraibano Sub-2026 conta com 11 times na disputa pelo título da principal competição de base do futebol da Paraíba. E o Jornal da Paraíba apresenta agora a tabela, que é atualizada a medida que as partidas são realizadas. A primeira fase vai de 23 de maio a 7 de junho.
A CLASSIFICAÇÃO
Grupo Litoral/Brejo
- Auto Esporte-PB
- Confiança-PB
- Cruzeiro-PB
- Desportiva Guarabira
- Spartax
- Sport-PB
Grupo Agreste/Sertão
- Queimadense
- Sabugy
- Serrano-PB
- Sousa
- Treze
A TABELA
1ª rodada
- Cruzeiro-PB x Desportiva Guarabira (Klebão)
- Auto Esporte-PB x Confiança-PB (Mangabeirão)
- Spartax x Sport-PB
- Sousa x Serrano-PB (Marizão)
- Treze x Queimadense (a definir)
2ª rodada
- Spartax x Desportiva Guarabira (a definir)
- Sport-PB x Auto Esporte-PB (Municipal de Jacaraú)
- Confiança-PB x Cruzeiro-PB (Toca do Papão)
- Queimadense x Sabugy (a definir)
- Serrano-PB x Treze (Feitosão)
3ª rodada
- Cruzeiro-PB x Sport-PB (Klebão)
- Desportiva Guarabira x Confiança-PB (Vila Olímpica de Guarabira)
- Auto Esporte-PB x Spartax (Mangabeirão)
- Sabugy x Sousa (José Cavalcanti)
- Queimadense x Serrano-PB (a definir)
4ª rodada
- Auto Esporte-PB x Cruzeiro-PB (Mangabeirão)
- Confiança-PB x Spartax (Toca do Papão)
- Desportiva Guarabira x Sport-PB (Vila Olímpica de Guarabira)
- Sousa x Queimadense (Marizão)
- Sabugy x Treze (José Cavalcanti)
5ª rodada
- Desportiva Guarabira x Auto Esporte-PB (Vila Olímpica de Guarabira)
- Sport-PB x Confiança-PB (Municipal de Jacaraú)
- Spartax x Cruzeiro-PB (a definir)
- Treze x Sousa (a definir)
- Serrano-PB x Sabugy (Feitosão)
O REGULAMENTO
- A primeira fase é disputada em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao fim das cinco rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de final;
- Nas quartas de final, os times vão se enfrentar em jogos só de ida, com o mando da equipe de melhor campanha. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O chaveamento é o seguinte: 1° Grupo A x 4° Grupo B; 1° Grupo B x 4° Grupo A; 2° Grupo A x 3 Grupo B; 2° Grupo B x 3° Grupo A;
- A semifinal será disputada em jogos de ida e volta, com o clube de melhor campanha fazendo o segundo jogo em seus domínios. Na melhor campanha, é contabilizado os pontos da primeira fase e das quartas de final. O chaveamento é o seguinte: 1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha; 2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha;
- A final também é disputada em jogos de ida e volta. O time de melhor campanha decide o segundo jogo em casa;
- O campeão e o vice-campeão garantem vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2027. O vencedor também se classifica para a Copa do Brasil e para a Copa do Nordeste Sub-20 2027.
