Prefeitura realiza vacinação nas escolas e fortalece proteção de crianças e adolescentes

A vacinação em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) – Ninhos do Saber, segue como uma estratégia essencial para a prevenção de doenças e o cuidado com a saúde de crianças, adolescentes e profissionais da educação. Em João Pessoa, a Prefeitura mantém a operacionalização da Estratégia de Vacinação nas Escolas, reforçando o compromisso com a proteção da população e a redução da incidência de doenças imunopreveníveis.

A iniciativa tem como objetivo promover a saúde, evitar o surgimento de enfermidades e reduzir os riscos de agravamento de doenças transmissíveis. Além de proteger individualmente cada criança, a vacinação contribui para a segurança coletiva dentro do ambiente escolar.

No CMEI Antonieta Aranha de Macedo (Ninho do Saber), localizado no bairro do Bessa, a ação é realizada com acompanhamento afetivo e cuidadoso da diretora Mary Sueli Cavalcanti, das professoras e da equipe de enfermagem da Unidade de Saúde da Família (USF) do Bessa, que monitora e atualiza os cartões de vacinação dos pequenos alunos. Crianças com doses em atraso recebem as vacinas necessárias, garantindo a regularização da caderneta. Atualmente, a unidade atende 130 crianças, com idades entre 1 e 3 anos, que frequentam regularmente.

“Aqui no CMEI, o cuidado com as crianças vai além da sala de aula. A parceria com os profissionais de enfermagem da USF é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos nossos pequenos e pequenas. É um trabalho conjunto, feito com atenção, responsabilidade e muito carinho, que traz mais segurança para as famílias e fortalece o desenvolvimento das crianças”, destacou a diretora da unidade.

A campanha de multivacinação tem como foco principal a imunização contra a Influenza (gripe), sem deixar de lado a atualização das vacinas de rotina previstas no calendário nacional. Crianças de 1 a menores de 5 anos devem estar com o esquema vacinal completo para proteção contra diversas doenças, como sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), febre amarela, varicela (catapora), poliomielite (VIP), difteria, tétano e coqueluche (DTP), além das vacinas contra hepatite A e B.

A vacinação anual contra a Influenza é recomendada para essa faixa etária, assim como a imunização contra a Covid-19, que já integra o calendário de rotina.

Além da verificação e atualização das vacinas, a ação fortalece a parceria entre os Ninhos do Saber e as equipes das Unidades de Saúde da Família, que acompanham de perto o cotidiano escolar com atividades contínuas de promoção da saúde, incluindo campanhas de vacinação e atendimento odontológico.

De acordo com o chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino, o ambiente escolar é um espaço estratégico não apenas para o aprendizado, mas também para o cuidado coletivo e a garantia do direito à saúde. Ele destaca que ampliar a cobertura vacinal, a intensificação da Estratégia de Vacinação nas Escolas ocorrerá entre os dias 1º de abril e 30 de maio.

A ação é estruturada em dois eixos principais. A atualização da caderneta de vacinação, com foco em crianças e adolescentes menores de 15 anos, garantindo a aplicação de doses em atraso e, o resgate de não vacinados contra o HPV, voltado para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que não receberam a vacina na idade recomendada.

A vacinação acontece diretamente nos Ninhos do Saber e também está sendo programada para unidades de pré-escola, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal, ampliando o alcance da iniciativa e reforçando o cuidado com a saúde desde os primeiros anos de vida. A imunização dos alunos é realizada apenas mediante autorização formal dos responsáveis.

Políticas públicas para a infância e adolescência – Incluem iniciativas essenciais para a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Nesse contexto, a vacinação nas escolas se destaca como uma estratégia permanente de ampliação do acesso aos serviços de saúde, contribuindo também significativamente para o aumento da cobertura vacinal.

Essa ação também integra a 8ª edição do Programa Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança (PPAC), iniciativa da Fundação Abrinq, que tem como objetivo fortalecer o compromisso com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.