Prefeito Jackson e organizadores alinham detalhes para o II Torneio Leiteiro em São José do Seridó

O município de São José do Seridó se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do calendário local: o II Torneio Leiteiro. A iniciativa, promovida pela prefeitura municipal em parceria com colaboradores e apoiadores, deve reunir produtores rurais e atrair grande público entre os dias 11 e 14 de junho.





Com o objetivo de garantir uma edição ainda mais organizada e atrativa, representantes da comitiva responsável pelo evento se reuniram com o prefeito Jackson Dantas. O encontro foi liderado pelo secretário municipal de Agricultura, José Ivon Dantas, e teve como pauta principal os ajustes finais para a realização da segunda edição do torneio.





A reunião simboliza o engajamento conjunto entre gestão pública e parceiros, com a expectativa de que o evento de 2026 supere as edições anteriores e consolide ainda mais sua importância para o setor agropecuário local.





Entre as novidades, a organização destaca mudanças estruturais que devem contribuir para o sucesso do torneio. A programação terá início no dia 11, com abertura oficial marcada para o dia 12, quando ocorrerá o recebimento e a preparação dos animais que participarão da competição.





As disputas acontecem nos dias 13 e 14 de junho, com o encerramento previsto para o domingo (14), concluindo assim a segunda edição de um dos eventos mais populares de São José do Seridó.