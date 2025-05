onde assistir, horário, prováveis escalações e arbitragem

Botafogo-PB x Retrô é válido pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto entre paraibanos e pernambucanos acontece neste domingo, às 15h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Botafogo-PB x Retrô pela Série C 2025. Arte/Jornal da Paraíba

O Belo vem de um empate com o Maringá em 1 a 1 na última rodada. O Alvinegro da Estrela Vermelha é o 14º colocado da Terceirona, com seis pontos, uma vitória, três empates e duas derrotas. Antes do confronto contra o Retrô, o Botafogo-PB ainda enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, no Maracanã.

A Fênix, por outro lado, chega para a partida após vencer o Itabaiana por 1 a 0 na Série C 2025. O Retrô está na 12ª posição com sete pontos, duas vitórias, um empate e três derrotas. Os pernambucanos também entram em campo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, mas para enfrentar o Fortaleza, no Castelão.

Estádio Almeidão, em João Pessoa, será o palco de Botafogo-PB x Retrô. Iaco Lopes/TV Cabo Branco

Anteriormente, Botafogo-PB x Retrô estava marcado para as 19h do domingo. Contudo, por uma solicitação do Governo do Estado da Paraíba, além da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) e do próprio Belo, a CBF adiantou a partida para as 15h devido à troca de iluminação do Almeidão.

Data, horário e local de Botafogo-PB x Retrô

Data : 25/05 (domingo)

: 25/05 (domingo) Horário : 15h

: 15h Local : Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão

Onde assistir : a definir .

Onde ouvir : a CBN Paraíba traz as emoções do confronto na voz de Raelson Galdino , que terá os comentários de Phillipy Costa . As reportagens ficam na conta de Max Oliveira .

Onde acompanhar : uma hora antes da bola rolar, o ge entra em campo com o Tempo Real.

Prováveis escalações

Botafogo-PB : Michael Fracaro; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Denilson (Henrique Dourado) e Silvinho. Técnico : Márcio Fernandes.

Retrô : Fabián Volpi; Rayan, Mendonça, Bruno e Salomão; Gledson, Eduardo, Iba Ly e Radsley; Mike e Maycon Douglas. Técnico : Wires Souza.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir .

: . Assistente 1 : a definir.

: Assistente 2 : a definir .

: . Quarto árbitro : a definir .

Dia a dia do Botafogo-PB

O Botafogo-PB se reapresentou durante o período da tarde após o empate com o Maringá. O clube paraibano realiza um treino no CT do Fluminense.

