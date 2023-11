Cícero Lucena acende árvore natalina no Busto de Tamandaré, que completa iluminação de fim de ano na Capital

A iluminação natalina de João Pessoa está deixando a cidade ainda mais linda e fazendo sucesso entre os moradores. Depois do Parque Solon de Lucena e da Praça da Independência, o prefeito Cícero Lucena fez, na noite desta quinta-feira (16), o acendimento da árvore de 20 metros instalada no Busto de Tamandaré, em Tambaú. Esse símbolo completa a decoração do projeto desse ano, que também possui itens na Avenida Duarte da Silveira e Epitácio Pessoa.

“Um Natal com muita luz, com muita fé, renovação de esperança, de confiança num futuro melhor. A cidade de João Pessoa merece isso e quem nos visita também vai usufruir de algo que está embelezando esse momento tão importante na nossa vida. Agradecer os parceiros, a equipe da Prefeitura, que se esmerou em fazer o Natal belo como ele está agora e convocar todos aqueles que possam também participar com sua contribuição, iluminando sua casa, seu comércio, sua atividade”, afirmou o prefeito.

O projeto da iluminação natalina desse ano foi elaborado pela Secretaria de Planejamento (Seplan), com execução da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). A decoração é composta por itens diversos, milhares de lâmpadas de LED, que contornam objetos e dão forma a símbolos natalinos, tradicionais da época.

O secretário do Planejamento, José William Montenegro, explicou que o resultado que está encantando a população é fruto de um estudo de vários meses. “Hoje eu acho que é o coroamento desse trabalho que a Seplan deu início ainda no começo do ano. Conseguimos fazer, com bastante antecedência, tudo isso que as pessoas estão vendo. Do Busto de Tamandaré até a Lagoa, nós temos uma outra cidade, temos um outro Natal, temos uma iluminação que, se Deus quiser, vai elevar ainda mais João Pessoa não só no plano turístico, mas também para aqueles que aqui vivem, que precisavam ter um Natal bonito, uma iluminação diferenciada”, afirmou.

Caminhões luminosos – O clima de Natal, além da iluminação nas vias e praças, também vai estar circulando nas ruas de João Pessoa levado pelo caminhões compactadores que fazem a coleta de lixo. A iniciativa da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), em parceria com as empresas Inova e Tecsol, vai ampliar a simbologia da época mais iluminada do ano, chegando aos diversos bairros da Capital.

Turismo e geração de renda – Próximo à árvore, no Largo de Tambaú, a Prefeitura de João Pessoa criou um espaço para que artesãos possam expor e comercializar seus trabalhos. São 60 bancas temáticas de Natal, que estão fazendo sucesso entre os turistas e gerando renda para os empreendedores. São 200 profissionais cadastrados, que se revezarão no local até o mês de janeiro.

Uma dessas beneficiadas é Hayder de Moraes Coutinho, que comercializa bijouterias. “Um espaço maravilhoso aqui. E hoje está sendo o primeiro dia, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo pra todos nós. Agradecer pela oportunidade ao prefeito, que está fazendo isso pra gente. Muito bacana, muito bom mesmo”, elogiou.

Entre os visitantes de João Pessoa, a iluminação foi aprovada. A professora Maria do Carmo, de Brasília, disse que está acostumada a visitar a Capital paraibana, mas este ano a cidade está ainda mais bela. “Está de parabéns, porque combina com a beleza dessa cidade. Gostei de tudo que vi e, claro, vou registrar tudo com fotos”, afirmou a turista.