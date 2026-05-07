Sedes intensifica rede de apoio e garante assistência a famílias atingidas pelas chuvas

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), da Prefeitura de João Pessoa, intensifica sua rede de proteção social para atender famílias atingidas pelas recentes chuvas na Capital. A ação reúne diferentes serviços da assistência social e assegura alimentação, apoio emergencial e cuidado com itens essenciais às pessoas que precisaram deixar suas casas por causa dos alagamentos.

A atuação da Sedes integra o trabalho permanente da gestão municipal no enfrentamento a situações de emergência, fortalecendo a rede de assistência e garantindo respostas rápidas às famílias em momentos de maior vulnerabilidade. Por meio das Cozinhas Comunitárias dos bairros Gervásio Maia e Taipa, a Sedes distribuiu 480 refeições até esta segunda-feira (4), entre café da manhã, almoço e jantar, destinadas às famílias acolhidas em abrigo provisório.

Além da alimentação, equipes da Secretaria também realizaram a entrega de 100 cestas básicas para garantir suporte alimentar nos próximos dias e 16 kits de enxoval para mulheres grávidas e bebês recém-nascidos. Como parte da assistência, a Lavanderia Comunitária Padre Hildo Bandeira foi aberta para atender as famílias, permitindo a lavagem de roupas e a recuperação de peças atingidas pelas chuvas.

O trabalho teve como base a dedicação das equipes da Sedes, que mobilizou 40 funcionários, com destaque para as cozinheiras e auxiliares das Cozinhas Comunitárias que, mesmo em feriado e fim de semana, se mobilizaram para garantir que a alimentação chegasse de forma digna a quem mais precisava.

Para a cozinheira Welma Santos, a missão teve um significado que vai além do preparo dos alimentos. “Foi tudo muito corrido, porque era um domingo e a equipe precisou ser acionada de forma emergencial. Mas, para mim, como cozinheira, é muito gratificante poder levar comida para essas pessoas que estão desabrigadas. Saber que elas tiveram café da manhã, almoço e jantar, tudo preparado com cuidado, do mesmo jeito que faço na minha casa, me emociona. É importante ver que a refeição chegou quentinha, levando também um pouco de acolhimento”, afirmou.

A auxiliar de cozinha Fernanda Gabriela destacou o esforço coletivo e o sentimento de solidariedade que moveu a equipe. “Não foi uma tarefa fácil, porque tudo precisou ser feito com rapidez e responsabilidade, mas conseguimos entregar todas as refeições dentro do horário. A gente pensa que poderia ser com qualquer um de nós ou com alguém da nossa família. Poder ajudar o próximo é uma missão. Mesmo sendo um dia de descanso, a equipe entendeu a importância de estar aqui. Foi um ato de amor e de cuidado. A gente conseguiu colocar na mesa dessas famílias a dignidade da alimentação”, ressaltou.

Trabalho integrado – A força-tarefa montada pela Prefeitura para atender as famílias vítimas das chuvas, é formada pela Defesa Civil e as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Educação (Sedec), Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Comunicação (Secom), Segurança (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e o Programa João Pessoa Sustentável.