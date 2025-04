Ponto turístico de João Pessoa é destaque em aviões da Azul Linhas Aéreas

O Farol do Cabo Branco, uma das mais importantes atrações turísticas de João Pessoa, ganhará os céus de diversos Estados. É que a Azul Linhas Aéreas passou a operar, nesta sexta-feira (4), com avião adesivado com pontos turísticos em homenagem à Paraíba. O primeiro voo com a aeronave personalizada partiu de Belo Horizonte às 8h10 e aterrissou no aeroporto Castro Pinto, às 10h45.

O prefeito Cícero Lucena destacou a importância desta iniciativa da companhia aérea. “Essa ação de marketing da operadora Azul reforça o nosso trabalho de divulgação das atrações turísticas de nossa amada João Pessoa e nossa amada Paraíba. Sempre avançando para cada vez mais oferecer o melhor para quem vive aqui e aos nossos visitantes, com fé em Deus que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito.

O monumento ‘Os pioneiros da Borborema’, localizado em Campina Grande, além das bandeiras de São João, do cacto e do chapéu de couro também fazem parte das imagens do avião.

“Já está voando para todo o Brasil o avião da Azul adesivado em homenagem à Paraíba. Entre os pontos turísticos destacados está o nosso Farol do Cabo Branco, bem próximo do ponto mais oriental das Américas. Essa ação promocional da companhia aérea, em parceria com o Ministério do Turismo, por meio do Programa ‘Conheça o Brasil Voando’, cobrirá 10% da frota da Azul e contará também com mensagens nas aeronaves, incentivando os clientes a planejarem suas viagens com antecedência e a descobrirem os destinos brasileiros. A Azul tem sido uma grande parceira do turismo de João Pessoa, projetando e potencializando ainda mais a nossa Capital com um dos destinos mais procurados do Brasil, falou o secretário municipal de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo.

Em seu perfil do Instagram, o governador João Azevêdo também falou sobre o que representa esta ação. “A homenagem da Azul é mais ação importante para divulgar e atrair cada vez mais o destino Paraíba pelo Brasil. E aqui embaixo, a gente segue trabalhando e investindo para receber da melhor maneira os turistas e gerar renda e emprego pra muita gente”, disse ele.

A Azul opera voos diretos entre João Pessoa e os aeroportos dos Guararapes, em Recife, Congonhas, em São Paulo, BH Airport, em Belo Horizonte, Uberlândia e Viracopos, em Campinas. Em Campina Grande, a empresa opera voos diretos para Belo Horizonte e Recife.

Novos voos – No final de março, a Azul Viagens, operadora de turismo da Azul Linhas Aéreas, anunciou mais uma expansão no serviço de pacotes e voos exclusivos. Dessa vez de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para João Pessoa. Os embarques acontecerão de 4 de julho a 1º de agosto, sempre às sextas-feiras. A rota partirá da cidade paulista às 14h30, pousando na Capital paraibana às 17h30. Já no sentido inverso, decolará de João Pessoa às 9h55, pousando em Presidente Prudente às 13h35.

A companhia aérea também anunciou, pela primeira vez, voos exclusivos entre João Pessoa e Uberaba (MG), no triângulo mineiro, uma das regiões mais ricas de Minas Gerais. Essa nova operação junta-se a São José do Rio Preto (SP), às quintas-feiras; Goiânia (GO), às sextas-feiras; Uberlândia (MG), aos sábados; e Congonhas (SP), aos domingos de julho até a primeira semana de agosto.