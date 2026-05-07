Ministro anuncia liberação de 20 mil cestas para a Paraíba e antecipação do Bolsa Família

Wellington Dias

Em meio aos muitos prejuízos deixados pelas chuvas na Paraíba, o ministro do Desenvolvimento Social do Governo Lula, Wellington Dias, anunciou nesta segunda-feira (04) a liberação de 20 mil cestas básicas para os paraibanos atingidos pelas chuvas. O anúncio foi feito em uma agenda entre ele e o senador Veneziano Vital (MDB), em Brasília.

Além disso, ele também informou a possibilidade de antecipação do pagamento do programa Bolsa Família para os beneficiários afetados pelas chuvas.

Hoje pela manhã o Governo da Paraíba decretou situação de Emergência em 31 cidades e reconheceu que quase 900 famílias paraibanas estão desabrigadas.

“Total atenção e apoio a todos os municípios. Com a Emergência a gente faz antecipação do pagamento do Bolsa família, calendário que a gente acerta com a Caixa. E quando tem calamidade, a gente além do pagamento normal do BPC, a pessoa faz a opção e tem um mês de antecipação”, assinalou Dias, em um vídeo publicado nas redes sociais de Veneziano.

No caso do BPC, os beneficiários que optarem pela antecipação terão 90 dias de carência para iniciar o reembolso, que poderá ser parcelado em 36 meses.