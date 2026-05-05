João Pessoa sedia abertura da campanha nacional ‘Respira + Brasil’ com atendimentos gratuitos no Parque Solon de Lucena

A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Conselho Federal de Farmácia (CFF) e o Conselho Regional de Farmácia da Paraíba (CRF-PB), sedia, nesta terça-feira (5) o lançamento da campanha nacional “Respira + Brasil”, que acontece no Parque Solon de Lucena, a partir das 9h, e contará com atendimentos gratuitos e ações que serão replicadas em todo o país.

A iniciativa é a maior mobilização já realizada no Brasil voltada ao rastreamento da asma e ao uso racional de medicamentos e celebra, simultaneamente, o Dia Mundial da Asma e o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos.

Com a expectativa de atender mais de 300 pessoas durante a manhã, no Parque Solon de Lucena, o evento da Prefeitura, CRF e CRM-PB contará com atendimento clínico-farmacêutico, avaliação da função respiratória, vacinação, auriculoterapia e treinamentos práticos sobre o uso de inaladores.

O público também receberá orientações sobre o programa “Remédio em Casa” e sobre o descarte correto de medicamentos vencidos ou em desuso.

A escolha da capital paraibana como sede deste evento nacional reforça o protagonismo da cidade nas políticas de assistência farmacêutica e a estratégia da gestão municipal em humanizar o atendimento, levando serviços especializados para os espaços públicos.

“A Secretaria de Saúde capacitou, no decorrer do ano de 2025, 62 farmacêuticos especialistas em cuidado farmacêutico, incluindo o tratamento da asma. Nosso propósito com esta campanha é fortalecer o papel do farmacêutico no cuidado às condições respiratórias crônicas, garantindo que o paciente receba a orientação correta e tenha mais qualidade de vida”, destacou Gilcélia Menezes, diretora da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A mobilização nacional seguirá percorrendo diversas cidades brasileiras até o dia 21 de junho e responde a dados alarmantes: no Brasil, a asma está associada a cerca de duas mil mortes por ano.

Segundo a PubMed, uma das bases de dados científicos mais respeitadas do mundo na área da saúde, os dados sobre o tratamento da asma revelam um cenário preocupante, cerca de 87% dos pacientes utilizam incorretamente os dispositivos inalatórios, as populares ‘bombinhas’, enquanto apenas 31% dos profissionais de saúde dominam a técnica adequada.