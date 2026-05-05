A arquitetura da expansão: como Renato Rodrigues escalou a Softcom a 25 mil clientes – Foto: Youtube/Jornal da Paraíba.

A trajetória de quem criou história no mercado de tecnologia muitas vezes começa longe dos grandes escritórios. No novo episódio do videocast Mercado em Movimento, Plínio Almeida recebe o fundador e CEO da Softcom, Renato Rodrigues, para uma conversa sobre inovação, resiliência e o futuro dos negócios na era da Inteligência Artificial.

De instrutor de informática ao topo do varejo

Renato não nega suas origens: começou a carreira ganhando meio salário mínimo como auxiliar em um curso de informática. Hoje, quase 30 anos depois, ele comanda uma estrutura que atende 25 mil clientes em todo o país. O segredo? Uma inquietude crônica que transformou barreiras em pontes e códigos em uma das maiores soluções para pontos de venda (PDVs) do mercado nacional.

Crescendo em casa: o modelo de franquias

Um dos destaques da conversa é o modelo de expansão da Softcom. Com 14 unidades próprias e mais de 50 franqueados, Renato revela um detalhe disruptivo: metade de seus parceiros de negócio “nasceram em casa”. Através do Programa de Empreendedorismo Voluntário (PEV), a empresa valoriza e retém talentos transformando funcionários em sócios e franqueados.

Renato Rodrigues e os funcionários da Softcom – Foto: Softcom.

A IA como parceira obrigatória

Para Renato, a Inteligência Artificial não é mais uma promessa, mas uma realidade que define quem fica no mercado. Ele é enfático: a IA não vai simplesmente substituir pessoas, mas já se tornou um critério decisivo na contratação. “Hoje, qualquer profissional precisa entender de IA”, pontua o empresário, reforçando que a ferramenta é a parceira obrigatória para quem deseja manter a eficiência operacional.

Veja no vídeo abaixo o episódio completo, repleto de lições de gestão e visão de mercado.