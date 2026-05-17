Chegou o Altus LIV; conheça o novo “Plano B” para o FIM do Itaú The One

Por MRNews



O mercado de cartões ultra premium vive uma transformação intensa em 2026. Entre rumores sobre mudanças de benefícios, programas mais restritivos e novos concorrentes disputando espaço entre os clientes de alta renda, muitos usuários começaram a repensar suas estratégias financeiras — especialmente aqueles que ainda utilizam o Itaú The One.

E foi exatamente nesse cenário que chegou uma nova peça importante para essa reorganização: o Altus LIV, novo cartão premium do Banco do Brasil.

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Sim, ele não chega para substituir imediatamente meu cartão principal. Na verdade, ele entra como uma espécie de “plano de contingência” dentro do cenário atual dos supercartões brasileiros.

O cartão não chega necessariamente para assumir imediatamente o posto de principal no dia a dia. A ideia é diferente: funcionar como uma alternativa estratégica dentro do atual cenário dos supercartões brasileiros.

Hoje, a estrutura ficou organizada da seguinte forma:

Plano A → Caixa Ícone

Plano B → Santander Unlimited

Plano C → Altus LIV

Cartão principal atual → BRB DUX

E toda essa divisão tem uma explicação bastante clara.

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DUX ainda lidera, mas cenário gera atenção

O BRB DUX continua sendo visto por muitos clientes premium como um dos cartões mais fortes do Brasil para quem acumula milhas, utiliza salas VIP e concentra gastos elevados.

Os benefícios ainda chamam atenção, principalmente em viagens internacionais e acessos ilimitados.

No entanto, o mercado passou a discutir nos últimos meses possíveis mudanças em programas agressivos de pontuação e benefícios. Isso fez com que muitos clientes começassem a buscar alternativas mais sólidas em bancos tradicionais.

Foi justamente nesse momento que começou a surgir a necessidade de criar diferentes “planos” para o futuro.

Caixa Ícone virou o principal objetivo

O Caixa Ícone Visa Infinite rapidamente ganhou destaque entre os clientes alta renda.

O cartão chegou ao mercado com uma proposta extremamente agressiva e passou a ser visto como um dos produtos mais fortes entre os novos ultra premium do país.

Entre os diferenciais mais comentados estão:

pontuação elevada;

acessos ilimitados;

foco em clientes Private;

benefícios internacionais;

proposta premium mais robusta.

Em fóruns especializados e comunidades sobre cartões de crédito, o Ícone já aparece como um dos produtos mais desejados de 2026.

O problema é justamente o mais difícil: aprovação e acesso ao cartão.

Santander Unlimited aparece como alternativa segura

Caso o Caixa Ícone não aconteça, o Santander Unlimited surge como uma das opções mais equilibradas atualmente.

O cartão mantém forte presença no segmento premium graças a fatores como:

estabilidade do programa;

estrutura sólida do banco;

benefícios consistentes;

relacionamento consolidado;

boa aceitação entre clientes alta renda.

Mesmo sem entregar o pacote mais agressivo do mercado, o Unlimited transmite maior previsibilidade em comparação com alguns concorrentes recentes.

Por isso, acabou assumindo o papel de “Plano B”.

Altus LIV chega como aposta estratégica

[ESPAÇO PARA FOTO DO CARTÃO FECHADO]

[ESPAÇO PARA FOTO DO CARTÃO EM METAL]

O Altus LIV entra justamente como uma terceira alternativa dentro dessa estratégia.

Lançado pelo Banco do Brasil, o cartão ganhou visibilidade no segmento premium por reunir benefícios considerados bastante competitivos:

salas VIP ilimitadas;

IOF zero em compras internacionais;

até 4 pontos por dólar;

cartão metálico;

foco em experiências premium e lifestyle.

O produto parece ter sido criado exatamente para disputar espaço com cartões que hoje dominam o público de alta renda, especialmente entre usuários que buscam possíveis substitutos para o Itaú The One.

Nem tudo é perfeito no Altus LIV

Apesar do visual premium e da proposta agressiva, o cartão também recebe críticas de parte dos usuários.

Entre os pontos positivos mais comentados estão:

design metálico;

acessos ilimitados;

IOF zero;

pacote premium competitivo.

Já entre os pontos negativos aparecem:

exigências elevadas para isenção;

custo alto de anuidade;

regras do programa;

burocracia operacional.

Ainda assim, dentro da atual estratégia, o cartão faz sentido como alternativa de segurança caso o cenário dos supercartões continue mudando.

Mercado premium vive nova disputa em 2026

A sensação entre especialistas e usuários é que 2026 marcou oficialmente uma nova guerra entre os cartões ultra premium.

Nos últimos meses, o setor passou a acompanhar o crescimento de produtos como:

Altus;

Altus LIV;

Visa Privilege;

Caixa Ícone;

Santander Unlimited;

Itaú The One;

BRB DUX;

Centurion;

World Legend;

Ultrablue.

Todos disputando o mesmo público: clientes de alta renda que priorizam benefícios de viagem, salas VIP, milhas e experiências exclusivas.

O unboxing é apenas o começo

[ESPAÇO PARA FOTO FINAL DO CARTÃO]

Agora começa a etapa mais importante: testar o Altus LIV no uso real do dia a dia.

Porque no universo dos cartões premium, existe uma diferença enorme entre promessa de marketing e experiência prática.

E diante de todas as mudanças que vêm acontecendo no mercado, talvez nunca tenha sido tão importante ter não apenas um plano A… mas também um bom plano B e até um plano C.

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Tags: Altus LIV, Itaú The One, Santander Unlimited, Caixa Ícone, BRB DUX, cartões black, Visa Infinite, salas VIP, milhas, cartões premium, Banco do Brasil, cartões alta renda, viagem black, cartão metálico, IOF zero