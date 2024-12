Vasco x Brasilia ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (12/12)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Vasco x Brasilia hoje, HOJE (12/12) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Vasco time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Vasco da Gama Enfrenta o Brasília no NBB: Jogo Importante para a Temporada

Nesta quinta-feira (12), o Vasco da Gama recebe o Brasília para mais uma partida do NBB (Novo Basquete Brasil) de 2024. O confronto será realizado às 19h30 no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, e promete ser decisivo para as duas equipes que buscam se firmar entre os melhores da competição.

O Desempenho de Ambas as Equipes na Temporada

Ambos os times chegam a este confronto em momentos parecidos dentro do campeonato. Com 18 equipes disputando o torneio, o regulamento estabelece que cada time jogue 34 partidas em turno e returno, sendo que os 16 melhores avançam às oitavas de final. A disputa segue em formato de mata-mata, com séries de melhor de cinco jogos, até que o campeão seja definido.

Além disso, os oito melhores times após o primeiro turno terão a chance de disputar a Copa Super 8, um torneio adicional que movimenta o calendário da competição. Tanto o Vasco quanto o Brasília precisam somar pontos importantes nesta fase para garantir uma boa classificação e fortalecer suas chances de classificação.

Onde Assistir ao Jogo

Para os torcedores que não puderem comparecer ao Ginásio de São Januário, a partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e também pelo streaming do NBB Basquetpass.

Ficha Técnica do Jogo:

Data : 12/12/2024 (quinta-feira)

: 12/12/2024 (quinta-feira) Horário : 19h30 (Horário de Brasília)

: 19h30 (Horário de Brasília) Local : Ginásio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

: Ginásio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: SporTV e NBB Basquetpass

O jogo entre Vasco e Brasília promete ser eletrizante e de grande importância para ambas as equipes na disputa pelo título do NBB. Com muito a se disputar, é esperado um grande confronto, com torcedores cheios de expectativa para ver suas equipes brigando pela vitória.

Onde assistir a NBB AO VIVO?

Até 7 de novembro, os jogos da NBB 2024/25 estão sendo transmitidos em diferentes plataformas, conforme o dia da semana:

– Segundas-feiras: Transmissão no canal do NBB no YouTube e no UOL.

– Terças-feiras: Exclusividade da ESPN.

– Quartas e domingos: Partidas disponíveis no canal do NBB no YouTube.

– Quintas-feiras: Transmissão pela Sportv.

– Sábados: Jogos ao vivo na TV Cultura, sempre às 17h.

Entre as equipes que disputam a temporada, algumas estão despontando como favoritas ao título, como o **Franca**, atual campeão, e o **Flamengo**, maior vencedor da história da NBB. Além disso, o **Minas** vem forte após conquistar o Torneio de Abertura 2024-25, superando o Vasco da Gama.

Para os próximos jogos, recomenda-se acompanhar times tradicionais como Franca, Flamengo, e Minas, que possuem elencos sólidos e chances de sucesso. Jogos do Corinthians e do Vasco também são destaques, especialmente para os fãs dos times que retornaram ou continuam investindo na modalidade.

As transmissões são gratuitas pelo YouTube e disponíveis em TV aberta, facilitando o acesso dos torcedores para acompanharem o campeonato nacional.