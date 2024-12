Marcelo Sant’Ana negocia Antecipação de Rescisão com Payet, Maicon e Emerson Rodríguez no Vasco

Marcelo Sant’Ana Avalia Antecipação de Rescisão com Payet, Maicon e Emerson Rodríguez no Vasco

Nesta quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, surgiram informações de que Marcelo Sant’Ana, executivo de futebol do Vasco da Gama, está negociando a antecipação do encerramento de contratos de três jogadores do elenco: Emerson Rodríguez, Maicon e Payet. A movimentação visa ajustes financeiros e estratégicos para o planejamento do clube em 2025.

Situação Contratual dos Jogadores

Emerson Rodríguez

O ponta colombiano, contratado com altas expectativas, possui vínculo com o clube até maio de 2025. Apesar de ter mostrado flashes de qualidade, sua participação no time tem sido limitada por questões físicas e de desempenho irregular. A rescisão antecipada permitiria ao Vasco liberar espaço na folha salarial e buscar reforços mais alinhados ao modelo de jogo. Maicon

O experiente zagueiro, peça importante no setor defensivo em momentos críticos, tem contrato válido até o final de 2025. Entretanto, sua sequência de lesões e o alto custo de manutenção podem ter motivado o clube a repensar sua permanência. A possível saída do jogador indica uma renovação no sistema defensivo para a próxima temporada. Dimitri Payet

A situação mais complexa envolve o meia francês, cujo contrato também vai até maio de 2025. Apesar de sua qualidade técnica inquestionável e experiência internacional, o alto salário e a pouca regularidade em campo tornaram sua continuidade inviável dentro da realidade financeira do Vasco. O clube busca aliviar sua folha de pagamentos, possibilitando a contratação de atletas mais jovens e dinâmicos.

Motivações para a Rescisão Antecipada

As negociações refletem a necessidade de reorganização do elenco para o próximo ano. Com a meta de reduzir custos e aumentar a competitividade, Marcelo Sant’Ana trabalha para moldar um time mais enxuto e eficaz. Além disso, as saídas antecipadas podem abrir espaço para reforços estratégicos visando competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

A decisão também sinaliza um ajuste de postura da diretoria, priorizando atletas que se encaixem no planejamento de longo prazo. Esse movimento é crucial para equilibrar as finanças e atender às demandas do técnico e da comissão técnica.

Impactos no Planejamento

A saída de jogadores renomados como Payet pode causar uma repercussão entre os torcedores, mas é vista como necessária para o futuro do clube. Enquanto isso, Emerson Rodríguez e Maicon devem seguir suas carreiras em outras equipes, abrindo caminho para novos talentos.

O Vasco da Gama, em reconstrução administrativa e esportiva, busca consolidar uma filosofia de trabalho sustentável, ajustando seus gastos ao mesmo tempo que mantém o foco em resultados positivos dentro de campo.

Conclusão

Com as discussões em andamento, Marcelo Sant’Ana demonstra firmeza em sua visão de gestão e deixa claro que o Vasco está comprometido com um futuro mais estruturado. A antecipação dos contratos de Payet, Maicon e Emerson Rodríguez é apenas uma das etapas dessa transformação, que promete trazer novos capítulos para o clube em 2025.

Marinakis já acertou com a A-Cap a compra de 31% das ações da SAF do Vasco

Quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

A novela envolvendo a venda das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Vasco ganhou um capítulo importante. De acordo com informações do jornalista Wellington Campos, Evangelos Marinakis, empresário grego e atual dono do Nottingham Forest e Olympiacos, teria acertado com a seguradora americana A-Cap a compra dos 31% das ações da SAF que estão sob posse da companhia.

O acerto foi feito com base no valor inicialmente aportado pela A-Cap, o que garante que o negócio não sofra grandes desvalorizações. Este movimento faz parte de um plano maior, no qual Marinakis visa consolidar sua posição no comando da SAF do Vasco, junto ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que mantém participação ativa no processo.

Negociações Avançadas

Ainda segundo o jornalista, as negociações estariam em fase bastante avançada, o que aumenta as chances de que o clube tenha em breve uma nova direção no âmbito da SAF. Marinakis, conhecido por sua visão empresarial e estratégias de mercado, tem histórico de sucesso no comando de clubes de futebol, especialmente no Olympiacos, que domina a liga grega, e no Nottingham Forest, que retornou à elite do futebol inglês sob sua gestão.

A entrada de Marinakis pode significar um novo momento para o Vasco, que busca estabilidade financeira e esportiva após o modelo de SAF ser implantado. A aquisição dos 31% da A-Cap reforça a possibilidade de o empresário assumir maior controle e intensificar investimentos no futebol do clube.

Impacto para o Vasco

Para a torcida vascaína, a expectativa é de que esta movimentação traga recursos que ajudem na montagem de um elenco competitivo e na modernização da estrutura do clube. A SAF é vista como uma solução para os problemas financeiros do Vasco, mas até agora ainda não trouxe os resultados esperados em campo.

Resta saber como a eventual entrada de Marinakis afetará a relação entre a SAF e o CRVG, já que o clube tem papel fundamental nas decisões estratégicas.

A torcida está dividida, com parte ansiosa pelos investimentos que o grego pode trazer e outra parte cautelosa, questionando se o projeto será de longo prazo. Marinakis já mostrou em outras ocasiões sua capacidade de transformar clubes e, para o Vasco, a esperança é que o mesmo aconteça em São Januário.

Novas informações são aguardadas nos próximos dias.

*Canobbio Recusa River Plate e Encaminha Acerto com Clube Europeu*

O atacante Agustín Canobbio, do Athletico Paranaense, recusou uma proposta do River Plate e está prestes a se transferir para um clube europeu, segundo informações exclusivas do Canal Três Pontos. Essa decisão marca um novo rumo na carreira do jogador uruguaio.

*Detalhes da Transferência*

– Valor pedido pelo Athletico-PR: 4 milhões de euros (R$ 25 milhões)

– Clube europeu em negociação não revelado

– Canobbio tem 26 anos e é um dos principais jogadores do Athletico-PR

– O jogador não deseja atuar na Série B após o rebaixamento do Furacão

*Contexto*

Canobbio foi um dos poucos destaques do Furacão nesta temporada, marcando 9 gols e distribuindo 8 assistências em 50 jogos. Além disso, ele foi convocado para a Copa América nos EUA. O Palmeiras também havia demonstrado interesse no jogador, mas Canobbio optou por uma carreira na Europa.

*Carreira*

– 50 jogos em 2024 (Athletico-PR e Seleção Uruguaia)

– 9 gols e 8 assistências

– Convocado para a Copa América nos EUA

– Maior contratação da história do Athletico-PR em 2022 (R$ 15 milhões)

*Impacto*

A saída de Canobbio é um golpe para o Athletico-PR, que busca se reestruturar após o rebaixamento. O clube europeu que o contratará ganhará um jogador experiente e talentoso, com potencial para brilhar no futebol internacional.

Vasco Ganha Primeiro Reforço da Temporada: jogadoe já treina com elenco

O Vasco da Gama inicia sua preparação para 2025 com boas notícias: o volante JP, de 19 anos, será uma das primeiras caras novas no elenco que se apresenta para a pré-temporada em dezembro. Recuperando-se de uma cirurgia no joelho direito realizada em novembro, o jovem jogador promete ser um reforço importante para a equipe no próximo ano.

Retorno Após Cirurgia

JP foi submetido a uma artroscopia no dia 6 de novembro, após sofrer uma lesão no empate contra o Criciúma, em agosto. Inicialmente, o clube e o atleta optaram por um tratamento conservador, permitindo que ele atuasse em partidas decisivas pelo sub-20, incluindo as finais do Campeonato Carioca, em que o Vasco sagrou-se campeão sobre o Flamengo. No entanto, as dores persistiram, levando à decisão de realizar a cirurgia para garantir sua plena recuperação.

Apesar do prazo mínimo de três meses para a recuperação total, JP tem apresentado evolução acima do esperado. Atualmente, o volante já realiza atividades leves em campo e trabalhos de fortalecimento muscular na academia, com previsão de retorno antes do planejado.

Pré-temporada e Expectativas para 2025

O jovem jogador se reapresentará no CT Moacyr Barbosa no dia 27 de dezembro, junto com o grupo de atletas formado majoritariamente por jogadores da base. O restante do elenco principal inicia os treinos no dia 6 de janeiro. JP terá a oportunidade de começar 2025 com ritmo e disposição, buscando consolidar sua posição na equipe principal.

Em 2024, JP deu os primeiros passos no time profissional, acumulando 11 partidas e uma assistência. Ele estreou na vitória por 2 a 1 contra o Grêmio, na abertura do Brasileirão, e foi peça importante no elenco sub-20. Agora, a expectativa é de que ele desempenhe um papel mais significativo na equipe principal.

A Renovação do Vasco

O retorno de JP simboliza o início de um novo ciclo para o Vasco, que busca se fortalecer para 2025. A aposta na base, com talentos como o jovem volante, reflete a estratégia do clube de valorizar seus jogadores formados em casa, enquanto aguarda por reforços no mercado.

Com a dedicação e evolução de JP, os torcedores cruz-maltinos têm motivos para acreditar em uma temporada promissora, com o retorno do volante como o primeiro passo rumo a um ano de conquistas.

Athletico-PR é rebaixado e Vasco demonstra interesse em Canobbio

O último domingo (8) foi marcado como um dos dias mais difíceis na história do Athletico-PR. Jogando fora de casa, o Furacão perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 e, com a vitória do Bragantino sobre o Criciúma, acabou sendo rebaixado para a Série B no ano do seu centenário. A queda, além de trazer frustração ao torcedor, inicia um processo de reformulação no elenco do clube.

Canobbio: principal alvo no mercado da bola

Entre os jogadores mais visados do Athletico-PR, o atacante uruguaio Agustín Canobbio chama atenção de clubes da Série A. Após a confirmação do rebaixamento, o Vasco da Gama demonstrou interesse no jogador e já iniciou movimentações nos bastidores para tentar contratá-lo.

De acordo com informações do BolaVip, o clube carioca está analisando os detalhes e deve formalizar uma proposta oficial nos próximos dias. A negociação, no entanto, dependerá dos valores pedidos pelo Athletico-PR, que enfrenta a necessidade de reduzir custos em sua folha salarial para disputar a Série B em 2025.

Redução de estrangeiros no elenco

Desde a chegada do diretor Paulo Autuori, a redução no número de estrangeiros no elenco do Athletico tem sido pauta nos bastidores. Canobbio, que foi contratado em 2022 junto ao Peñarol, está entre os nomes que podem ser negociados. Apesar de um início oscilante, o atacante viveu sua melhor temporada em 2024, com 48 jogos, 9 gols e 7 assistências, consolidando-se como o principal destaque do time.

Reformulação no Furacão

Além de Canobbio, outros jogadores do elenco rubro-negro podem ser negociados para aliviar as finanças do clube. A diretoria pretende apostar em jovens talentos e reforços pontuais para a próxima temporada.

A torcida aguarda ansiosa pelos próximos passos do Athletico, enquanto o mercado da bola começa a agitar o cenário nacional com especulações e possíveis transferências.

Enquanto isso, os torcedores do Vasco seguem otimistas com a possibilidade de contar com Canobbio em 2025. Será que o uruguaio vestirá a camisa cruzmaltina?

Negociações entre Vasco e Marinakis avançam com diligências em andamento

As negociações para a aquisição da SAF do Vasco da Gama pelo empresário grego Evangelos Marinakis continuam a avançar, e um dos intermediários do processo, o respeitado agente Giuliano Bertolucci, confirmou que estão sendo realizadas diligências. As informações foram repercutidas pelo jornalista Lucas Pedrosa e outros veículos especializados, reforçando que o processo está em uma fase sensível e promissora.

Diligências e troca de documentos

Segundo Pedrosa, as conversas entre Vasco e Marinakis tiveram início em setembro, e após a assinatura do NDA (Acordo de Confidencialidade), houve uma troca significativa de documentos entre as partes. Essa etapa é essencial para que o empresário grego e seus representantes avaliem detalhadamente a situação financeira, jurídica e administrativa do clube.

O papel de Giuliano Bertolucci

Bertolucci, um dos empresários mais influentes do futebol mundial, desempenha papel central na intermediação das negociações. Com uma relação consolidada com Marinakis, ele já conduziu negociações bem-sucedidas envolvendo o Nottingham Forest, clube de propriedade do grego, como a venda de Gustavo Scarpa e o empréstimo do jovem Andrey Santos, revelado pelo Vasco e atualmente vinculado ao Chelsea.

Bertolucci é conhecido por sua habilidade em conduzir grandes transferências e negociações complexas, o que traz credibilidade ao processo de aquisição da SAF vascaína.

O que significa para o Vasco?

A aquisição da SAF pelo magnata Evangelos Marinakis representaria um salto significativo para o Vasco. Marinakis, que possui vasta experiência na gestão de clubes de futebol como Olympiacos e Nottingham Forest, tem histórico de investimento pesado em infraestrutura, contratações e gestão financeira eficiente.

Com a SAF, o Vasco pode não apenas estabilizar suas finanças, mas também retomar sua posição de destaque no futebol brasileiro e sul-americano.

Próximos passos

Com as diligências em andamento, a expectativa é que os próximos dias tragam mais novidades sobre o desfecho das negociações. A torcida vascaína, que acompanha com ansiedade cada movimentação, vê na possível entrada de Marinakis uma oportunidade de ouro para transformar o futuro do clube.

Fique atento aos desdobramentos desta história, que pode marcar o início de uma nova era para o Gigante da Colina.

Representante de Marinakis negocia aquisição da SAF do Vasco no Rio de Janeiro

A torcida do Vasco da Gama foi surpreendida nesta quarta-feira (04/12) com informações sobre o avanço nas negociações para a aquisição da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube. De acordo com o perfil Atenção, Vascaínos!, um representante do empresário grego Evangelos Marinakis está hospedado na Zona Sul do Rio de Janeiro para acelerar o processo.

Quem é Evangelos Marinakis?

Evangelos Marinakis é um renomado empresário e figura de destaque no mundo do futebol. Proprietário do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, da Inglaterra, Marinakis é conhecido por sua gestão estratégica e investimentos que alavancaram seus clubes. A possível entrada do empresário no Vasco seria um marco importante para o clube carioca, que busca maior estabilidade financeira e competitividade esportiva.

Avanço das negociações

O representante de Marinakis estaria no Rio de Janeiro com o objetivo de intensificar as conversas e acelerar os trâmites para a compra da SAF do Vasco. A Zona Sul carioca foi escolhida como base para as reuniões, indicando que o processo está em uma fase crítica e avançada. Informações detalhadas sobre os termos das negociações ainda não foram divulgadas, mas fontes próximas indicam que a proposta envolve um investimento significativo em infraestrutura e reforços para o elenco.

Impacto para o Vasco

Caso a aquisição seja concretizada, o Vasco poderá contar com a experiência de Marinakis na gestão esportiva, o que pode resultar em maior estabilidade financeira, modernização do clube e um elenco mais competitivo. A torcida, que tem acompanhado de perto o processo de transformação do clube em SAF, espera que a entrada de um investidor de peso traga dias melhores ao Gigante da Colina.

O que esperar nos próximos dias?

As negociações podem ganhar novos capítulos em breve, com a expectativa de um anúncio oficial. Enquanto isso, a torcida vascaína aguarda ansiosa por novidades, sabendo que a aquisição da SAF por Marinakis pode ser o início de uma nova era para o Vasco. Fique atento aos próximos desdobramentos e acompanhe tudo sobre o futuro do clube.

Conmebol Vai Anular Derrota do Atlético-MG e Botafogo?

A final da Copa Conmebol Libertadores de 2024 entre Botafogo e Atlético-MG, realizada no último sábado (30) no estádio Monumental de Núñez, gerou grande polêmica devido a um lance controverso no segundo tempo, quando o árbitro Facundo Tello não marcou um pênalti a favor do Galo após um choque entre Deyverson e Marlon Freitas. O episódio gerou discussões acaloradas entre comentaristas e analistas de arbitragem.

O lance ocorreu aos 9 minutos da etapa final, quando o atacante do Atlético-MG caiu na área após um contato com o defensor do Botafogo. Enquanto alguns especialistas, como Paulo César de Oliveira, entenderam que o árbitro deveria ter marcado a penalidade, outros, como Carlos Eugênio Simon, defenderam a decisão de Tello, afirmando que a falta não havia ocorrido. Esse episódio gerou um debate sobre a imparcialidade da arbitragem, especialmente após o pênalti marcado para o Botafogo no primeiro tempo.

Desfecho da Final: Botafogo Confirmado como Campeão

Apesar das discussões sobre o erro de arbitragem, a Conmebol confirmou que a vitória do Botafogo por 3 a 1 está mantida. Não há qualquer possibilidade de anulação da partida, e o clube carioca é oficialmente o campeão da Copa Libertadores de 2024. Além do título inédito, o Botafogo garantiu uma vaga para a Recopa Sudamericana de 2025, onde enfrentará o Racing, campeão da Copa Sul-Americana.

A Situação do Atlético-MG

Para o Atlético-MG, a derrota na final significou não apenas o vice-campeonato da Libertadores, mas também a eliminação das competições sul-americanas de 2025. O time mineiro já havia perdido a final da Copa do Brasil para o Flamengo e, com isso, fica sem chances de conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano. O Galo também está distante do G-8 no Campeonato Brasileiro, que garante um lugar no torneio mais importante da América do Sul.

Conclusão

Apesar da polêmica gerada pelo erro de arbitragem, a Conmebol não revisará o resultado da final da Libertadores. O Botafogo segue com o troféu e o Atlético-MG, embora tenha protestado, não terá nova chance na competição. A decisão encerra uma das finais mais discutidas da história recente da Libertadores e coloca um ponto final em um dos capítulos mais polêmicos do futebol sul-americano.