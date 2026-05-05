Lançamento da 10ª FLIB acontece nesta segunda-feira em Bonito

Por MRNews



A Prefeitura Municipal de Bonito, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realiza nesta segunda-feira (04) o lançamento oficial da 10ª edição da Feira Literária de Bonito (FLIB).

Com o tema “Literatura: linguagens, histórias e memórias”, a edição de 2026 marca uma década de realização, consolidando a FLIB como um dos principais encontros culturais da região. A feira será realizada de 07 a 12 de julho, em Bonito.

O lançamento acontece às 19h, no Restaurante Espaço Jack, localizado na Rua Cel. Nelson Felício dos Santos, 865, bairro Alvorada. O evento conta com o apoio do deputado federal Vander Loubet e da deputada federal Camila Jara.

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A Prefeitura convida toda a população para participar deste momento especial e celebrar os 10 anos da feira literária.

Sobre a FLIB

A Feira Literária de Bonito (FLIB) é um evento cultural que promove o incentivo à leitura, à escrita e à valorização da literatura em suas diversas formas. Ao longo de suas edições, a feira reúne escritores, artistas, educadores e leitores em uma programação diversificada, que inclui palestras, rodas de conversa, oficinas, lançamentos de livros e apresentações culturais.

Mais do que um evento literário, a FLIB se tornou um espaço de troca de experiências, formação de leitores e valorização da cultura regional, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural de Bonito e do Mato Grosso do Sul.

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