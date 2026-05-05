Cecaf recebe ‘Castramóvel’, com serviços de castração gratuita de felinos e de vacinação antirrábica

A Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), localizada na Avenida Hilton Souto Maior, nº 1.112, no bairro José Américo, recebe nesta semana o ‘Castramóvel’, com serviço itinerante e gratuito de castração de animais. Até a próxima sexta-feira (8), também estará disponível no local a vacinação antirrábica.

A ação é promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), serviço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que administra a Cecaf.

Nesta edição, estão previstas 15 castrações por dia, das 8h às 14h, sendo oito vagas para felinas fêmeas e sete para felinos machos. Para ter acesso ao serviço, os tutores de felinos devem ficar atentos ao passo a passo:

Critérios: Para ser castrado, o gato deve estar saudável e ter entre 8 meses e 6 anos de idade;

Documentação: É obrigatória a apresentação de RG e comprovante de residência do tutor;

Limite: Será distribuída apenas uma ficha por tutor;

Triagem: Os animais aprovados no exame de hemograma terão os procedimentos cirúrgicos iniciados a partir desta terça-feira (5).

A castração é um procedimento que protege o animal de diversas doenças e ajuda a evitar a superpopulação, diminuindo a quantidade de animais abandonados nas ruas da cidade. Por sua vez, a vacinação antirrábica é a única forma de prevenir a raiva, doença fatal em quase 100% dos casos. Por isso, a vacinação anual de cães e gatos é obrigatória e fundamental para impedir a transmissão da doença.

Saúde animal e políticas públicas – O serviço do ‘Castramóvel nos Bairros’ representa mais uma política pública de saúde animal implementada pela gestão municipal. A ação não só promove o controle populacional e o bem-estar dos felinos, mas também facilita o acesso a procedimentos veterinários gratuitos e essenciais.