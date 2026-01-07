Shows e festas esperados para 2026 na Paraíba | Montagem: Jornal da Paraíba.

O ano de 2026 terá vários shows de grandes artistas na Paraíba além das tradicionais festas que acontecem anualmente e que já estão confirmadas. O Jornal da Paraíba preparou uma lista com os shows mais esperados e as festas já confirmadas para acontecer no estado (confira abaixo).

Shows esperados para 2026 na Paraíba

Dominguinho

Vencedor do Grammy Latino 2025, o álbum “Dominguinho”, com os artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, ganhou uma turnê que tem percorrido várias cidades do Brasil e de outros países.

O projeto desembarca em Cabedelo, na Grande João Pessoa, no dia 9 de janeiro, para um show no Lovina.

Os ingressos são vendidos pela internet.

Dominguinho, projeto musical de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê | Foto: Divulgação.

Christian Chávez

Ainda em janeiro, João Pessoa recebe o cantor mexicano Christian Chávez, do RBD. Ele abre a turnê “Para Siempre Tour” na Paraíba, no dia 21 de janeiro, com um show no Intermares Hall.

Os ingressos também são vendidos pela internet.

Christian Chávez abre a turnê “Para Siempre Tour” em Cabedelo, na Grande João Pessoa | Foto: Divulgação. Divulgação

Humberto Gessinger

Humberto Gessinger, do Engenheiros do Hawaii, também confirmou show na Paraíba. A apresentação deve acontecer dia 16 de maio, conforme anunciado pelo próprio artista. Os ingressos devem ser vendidos pela internet.

Humberto Gessinger fará show na Paraíba em 2026 | Foto: Divulgação. Humberto Gessinger fará shows na Paraíba em 2024 | Foto: Divulgação

Roupa Nova

A banda Roupa Nova, que também é presença confirmada anualmente na Paraíba, deve voltar ao estado em abril de 2026. O show deve acontece no Teatro Pedra do Reino, no dia 3 abril.

Grupo se apresenta em abril de 2026 no Teatro Pedra do Reino, em João Pessoa | Foto: Divulgação. Foto: Redes Sociais

Festas já confirmadas

Festa da Luz

A Festa da Luz acontece tradicionalmente em Guarabira, no Brejo paraibano, em janeiro. Em 2026, o evento será de 27 de janeiro a 2 de fevereiro, e tem entre as atrações confirmadas Xand Avião, Raça Negra, Nattan e Simone Mendes.

Folia de Rua

Em João Pessoa o pré-carnaval é com o Via Folia, que tem entre as atrações Solange Almeida, Ricardo Chaves, Henry Freitas, Juzé, Pagode do Meu Agrado, Liss Albuquerque e Mestre Fuba.

São João de Campina Grande

O Maior São João do Mundo, em Campina Grande, também já tem data para acontecer. Segundo a prefeitura, a festa será de 3 de junho a 5 de julho de 2026, no Parque do Povo. As atrações ainda não foram confirmadas.