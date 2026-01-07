Shows esperados para 2026 na Paraíba
O ano de 2026 terá vários shows de grandes artistas na Paraíba além das tradicionais festas que acontecem anualmente e que já estão confirmadas. O Jornal da Paraíba preparou uma lista com os shows mais esperados e as festas já confirmadas para acontecer no estado (confira abaixo).
Dominguinho
Vencedor do Grammy Latino 2025, o álbum “Dominguinho”, com os artistas João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, ganhou uma turnê que tem percorrido várias cidades do Brasil e de outros países.
O projeto desembarca em Cabedelo, na Grande João Pessoa, no dia 9 de janeiro, para um show no Lovina.
Os ingressos são vendidos pela internet.
Christian Chávez
Ainda em janeiro, João Pessoa recebe o cantor mexicano Christian Chávez, do RBD. Ele abre a turnê “Para Siempre Tour” na Paraíba, no dia 21 de janeiro, com um show no Intermares Hall.
Os ingressos também são vendidos pela internet.
Humberto Gessinger
Humberto Gessinger, do Engenheiros do Hawaii, também confirmou show na Paraíba. A apresentação deve acontecer dia 16 de maio, conforme anunciado pelo próprio artista. Os ingressos devem ser vendidos pela internet.
Roupa Nova
A banda Roupa Nova, que também é presença confirmada anualmente na Paraíba, deve voltar ao estado em abril de 2026. O show deve acontece no Teatro Pedra do Reino, no dia 3 abril.
Festas já confirmadas
Festa da Luz
A Festa da Luz acontece tradicionalmente em Guarabira, no Brejo paraibano, em janeiro. Em 2026, o evento será de 27 de janeiro a 2 de fevereiro, e tem entre as atrações confirmadas Xand Avião, Raça Negra, Nattan e Simone Mendes.
Folia de Rua
Em João Pessoa o pré-carnaval é com o Via Folia, que tem entre as atrações Solange Almeida, Ricardo Chaves, Henry Freitas, Juzé, Pagode do Meu Agrado, Liss Albuquerque e Mestre Fuba.
São João de Campina Grande
O Maior São João do Mundo, em Campina Grande, também já tem data para acontecer. Segundo a prefeitura, a festa será de 3 de junho a 5 de julho de 2026, no Parque do Povo. As atrações ainda não foram confirmadas.