A logística sem lógica na tributação do ICMS, no fomento à indústria paraibana.

Jornal da Paraíba

Logística é o somatório de gestão estratégica das empresas, na direção do produto, para chegar ao local certo, no tempo certo, e no tempo ideal , pelo menor custo possível .

Rima com lógica que nada mais é do que a otimização de um processo, sempre baseada em raciocínio-matemático que vai desde a produção dos itens, à sua estocagem e distribuição.

O produto MADE IN PB ele já é desonerado do ICMS – FRETE , todavia, o custo da sua logistica , dentro do processo de produção propriamente dito, passou a ser desincentivado pelo FAIN, no 2.o Governo do cantado como próspero, em verso e prosa, Governo João Azevedo.

Além de duvidoso esse desincentivo funciona como um misto de burrice e estupidez que não tem tamanho.

Admitir-se que um adensamento industrial se seduza pela PB, hoje, com o desincentivo da logística na indústria, só mesmo mentindo para o industrial seduzido .

E é o que se faz, creia! Ou, se não mentimos, “maquiamos” a nossa intenção de tributar a nobreza que vem do FAIN . Enganamos . Isso é grave .

Moral da história: É hora de se pleitear do Governo do Estado uma posição de legislação clara, com aplicação que não dependa do “humor” do fazendário.

Eu, industrial, somente darei meu voto ao candidato que se mostrar disposto a derrotar essa estupidez.

Desincentivo da logística do FAIN para mim é o mesmo que desserviço à indústria, estelionato político para quem, pelo engodo, se vende bem pela compra da desinformação.

Votar nessas eleições sem que o desincentivo do FAIN seja passado a limpo é viver a síndrome de Estocolmo, pois, no caso do industrial paraibano, seria o mesmo que a vítima ajudando o abusador a fugir. Só que “eleito” esse abusador voltará à cena do crime .

O FAIN já se livrou da Portaria 0025, mas ainda vive sob a estupidez da interpretação do Dec 18.930/97.

Jurandi Eufrauzino – Tributarista do ICMS – OAB PB 26.034 .