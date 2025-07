Semob-JP garante transporte público para torcedores na partida entre Botafogo e Brusque, no Almeidão

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu o plano operacional de trânsito e transporte público coletivo urbano para os torcedores que vão assistir à partida entre Botafogo e Brusque, pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, nesta segunda-feira (28), às 19h30, no Estádio Almeidão.

Todas as linhas que trafegam pela Avenida Raniere Mazilli, farão ponto de embarque e desembarque no Terminal do Cristo Redentor, das 17h30 às 21h30, para ofertar mais opções de transporte por ônibus urbanos aos torcedores.

O superintendente de Mobilidade Urbana , Marcílio do HBE, destacou a atenção do órgão no transporte coletivo para a partida desta segunda-feira, no Estádio Almeidão. “Além de determinar que diversas linhas passem pelo Almeidão, nossos agentes vão monitorar as linhas que farão ponto de embarque e desembarque no estádio para, a depender da demanda, reforçar as viagens e oferecer um transporte público de qualidade e suficiente para os torcedores que forem de ônibus para assistir à partida entre Botafogo e Brusque”, assegurou Marcílio do HBE.

Ainda para garantir e reforçar o transporte público para os torcedores na volta pra casa após a partida, a Semob-JP também determinou às empresas, que a partir das 21h30, as linhas 202-Geisel, 203-Mangabeira VII/Rangel, 204-Cristo, 229-Cidade Verde, 3200-Circular e 5210-Mangabeira/Epitácio/Rangel, façam ponto de embarque e desembarque no Terminal do Cristo Redentor. Excepcionalmente, também por motivo da partida, a linha 120-Parque do Sol, vai fazer o seu itinerário, passando pelo Estádio Almeidão, a parir das 17h30.

Trânsito – A partir das 13h, equipes de agentes de mobilidade urbana em viaturas, estarão trabalhando em todo o entorno do estádio Almeidão, fazendo os isolamentos, sinalizando e monitorando o trânsito nas vias de acesso ao estádio para garantir a fluidez do tráfego de veículos e, principalmente, a segurança dos pedestres.