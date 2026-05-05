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Avião cai em área residencial de Belo Horizonte e deixa mortos e feridos

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Por MRNews

Avião cai em área residencial de Belo Horizonte e deixa mortos e feridos

Um grave acidente aéreo mobilizou equipes de resgate na tarde desta segunda-feira (4) em Belo Horizonte. Um avião de pequeno porte caiu logo após decolar do Aeroporto da Pampulha e atingiu um prédio residencial no bairro Silveira, na região nordeste da capital mineira.

🚨 Queda aconteceu minutos após decolagem

De acordo com as primeiras informações, a aeronave decolou por volta das 12h16 e, poucos minutos depois, perdeu altitude. O impacto ocorreu na área de estacionamento de um condomínio localizado na rua Ilacir Pereira Lima.

O acidente provocou uma rápida mobilização do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Defesa Civil.

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⚠️ Mortos e feridos no acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo do avião no momento da queda.

  • Duas vítimas, incluindo o piloto, morreram ainda no local
  • Outras três pessoas foram resgatadas com ferimentos graves

Os sobreviventes foram encaminhados para hospitais da região, onde seguem sob cuidados médicos intensivos.

🛠️ Problema técnico pode ter causado a queda

Informações preliminares indicam que o piloto chegou a comunicar dificuldades técnicas à torre de controle do Aeroporto da Pampulha antes da queda.

Esse contato será fundamental para as investigações, que agora buscam entender o que levou à perda de controle da aeronave ainda na fase inicial do voo.

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✈️ Detalhes da aeronave

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil apontam que o avião envolvido é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979.

A aeronave tinha capacidade para até cinco passageiros, além do piloto, e seu histórico de manutenção e documentação será analisado pelas autoridades.

🏢 Área isolada e perícia em andamento

Após o acidente, o local foi completamente isolado para o trabalho das equipes de perícia. A Defesa Civil realiza avaliações estruturais no prédio atingido para garantir a segurança dos moradores.

A remoção dos destroços também está sendo feita com cautela, enquanto os investigadores coletam informações que possam esclarecer as causas da tragédia.

🔍 Investigação segue em andamento

O caso agora está sob responsabilidade dos órgãos de segurança aeronáutica, que irão analisar:

  • Comunicação do piloto com a torre
  • Condições da aeronave
  • Possíveis falhas mecânicas
  • Fatores operacionais

A expectativa é que um relatório preliminar seja divulgado nos próximos dias.

📌 Conclusão

O acidente em Belo Horizonte reforça os riscos envolvidos na aviação de pequeno porte e levanta questionamentos sobre manutenção e segurança.

Enquanto familiares das vítimas aguardam respostas, a investigação será essencial para evitar que tragédias como essa se repitam.

🔎 Tags

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