Paraíba é estado com maior média em oferta de bolsas de pós graduação do Nordeste — Governo da Paraíba

A Paraíba vem se consolidando como um dos principais polos de pesquisa científica do Nordeste. Em 2024, o Estado registrou uma média de 62,29 bolsas de pós-graduação por 100 mil habitantes, a melhor taxa entre os estados nordestinos. Além disso, apresentou uma média de 50,90 mestres e doutores titulados por 100 mil habitantes, a 2ª maior da região, atrás apenas do Rio Grande do Norte, que registrou 57,91,1 titulados. Os números são com base no Sistema de Informações Georreferenciadas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Os indicadores refletem o impacto dos investimentos do Governo da Paraíba, realizados por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq). Nos últimos anos, os investimentos já somam R$ 155,7 milhões destinados à pós-graduação e à iniciação científica entre os anos de 2021 e 2025.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, Claudio Furtado, os investimentos realizados nos últimos anos criaram uma base sólida para que a Paraíba alcançasse resultados expressivos na formação científica. “Esse desempenho é fruto de uma política continuada, que vem desde 2019, com investimentos permanentes na área de ciência, tecnologia e inovação. O Governo da Paraíba tem construído um colchão de investimentos que ultrapassa R$ 700 milhões e que tem sido essencial para que o estado alcance níveis cada vez mais elevados de excelência”, afirmou.

Em números absolutos, foram 2.565 bolsas, distribuídas entre modalidades como mestrado, doutorado pleno, pós-doutorado, professor visitante e iniciação à extensão. Já nas titulações, a Paraíba registrou 2.096 em 2024, sendo 1.537 mestres e 559 doutores.

De acordo com Claudio Furtado, os dados demonstram o resultado de uma política contínua de fortalecimento da ciência e da pós-graduação na Paraíba. “Esses números mostram que a formação de mestres e doutores na Paraíba vem alcançando um patamar muito efetivo. Isso é resultado de investimentos contínuos e de programas estruturantes, que fortalecem o sistema de ensino, a pós-graduação e o desenvolvimento da pesquisa no estado”, destacou.

Parcerias estratégicas ampliam investimentos em pesquisa

Além da base regular de bolsas, a Fapesq executa programas em parceria com agências nacionais de fomento, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Essas cooperações ampliam a capacidade de investimento do estado e fortalecem áreas estratégicas para a pesquisa, a inovação e a formação avançada.

Em parceria com a Capes, a Fapesq executa o Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG), voltado ao fortalecimento de áreas estratégicas. Os editais lançados contemplam bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de recursos de custeio, ampliando a capacidade de pesquisa e formação avançada nas instituições paraibanas. Em cooperação com o CNPq, a Fapesq também executa o Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR) e o Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil.

Universidades públicas concentram a maior parte das bolsas

A UFPB lidera o volume de concessões, com 1.532 bolsas, o que representa aproximadamente 59,7% do total estadual. A instituição reuniu 732 bolsas de doutorado pleno, 753 de mestrado, 43 de pós-doutorado e 4 de professor visitante.

Já a UFCG aparece em seguida, com 736 bolsas, sendo 349 de doutorado pleno, 337 de mestrado, 39 de pós-doutorado, 3 de professor visitante e 8 de iniciação à extensão. A instituição responde por cerca de 28,7% das bolsas da Paraíba.

Enquanto isso, a UEPB contabilizou 276 bolsas, com 91 de doutorado pleno, 163 de mestrado, 19 de pós-doutorado e 3 de professor visitante, representando aproximadamente 10,8% do total estadual.

Também aparecem na distribuição o Unipê, com 13 bolsas, o IFPB, com 7 bolsas, e a FASP, com 1 bolsa de iniciação à extensão.

Para o secretário, a presença das instituições de ensino superior nesse resultado demonstra a importância de fortalecer a rede de pesquisa e pós-graduação no estado. “Quando o Estado investe em ciência e tecnologia, ele fortalece as universidades, amplia a formação de pesquisadores e cria condições para que a Paraíba produza mais conhecimento. Esses dados comprovam que os investimentos realizados têm impacto direto na formação de mestres e doutores e no desenvolvimento da pesquisa”, ressaltou Claudio Furtado.