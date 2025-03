Prefeitura de João Pessoa vai auxiliar nos trabalhos para restauração do muro do Mosteiro de São Bento

Representantes das Secretarias de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro) e de Infraestrutura (Seinfra), além da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), participaram, na manhã desta segunda-feira (10), de uma reunião sobre a situação do muro do Mosteiro de São Bento, no Centro Histórico, que ruiu em parte em decorrência da chuva. O encontro, realizado no próprio Mosteiro, contou também com a presença da Arquidiocese da Paraíba, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep).

Por questões de segurança, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e os demais órgãos envolvidos avaliaram como necessária a remoção do restante do muro, já que o mesmo apresenta estrutura semelhante a parte que desmoronou. No entanto, como se trata de um equipamento tombado, o trabalho só poderá ser realizado após uma avaliação arqueológica do Iphan.

“A reunião foi bastante proveitosa e definimos os próximos passos, que será a retirada da parte do muro que ainda ficou e está comprometido. Ele está fora do nível e pode cair em cima de um poste e prejudicar toda a iluminação do Centro Histórico. Em seguida, vamos elaborar um projeto e execução do muro de contenção, que é o muro de arrimo. E, em terceiro lugar, a partir do acompanhamento do Iphan e Iphaep, a elaboração de recomposição do muro”, explicou o curador do Patrimônio Histórico da Arquidiocese da Paraíba, padre Marcondes Meneses.

“O importante é que todas as instituições estão com o mesmo pensamento de manter e preservar a nossa história aqui, mas também, acima de tudo, preservar a segurança do cidadão. O principal é a gente esperar esse resultado do estudo feito pelo Iphan, para que possamos fazer o projeto desse muro”, falou o secretário de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico, Thiago Lucena.

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) se colocou à disposição da Arquidiocese da Paraíba para ajudar em todo processo de reconstrução da área. A pasta ficará responsável pela remoção do restante do muro e ainda participará da elaboração do projeto do muro de arrimo que será construído.

“A Seinfra está disponibilizando toda a equipe técnica para que a gente possa fazer a desmontagem da parte que ficou do muro de forma segura e acompanhada pelos órgãos que regem o tombamento histórico, para que a gente possa reconstituir futuramente esse muro. Nós também disponibilizamos nossa equipe para desenvolver o projeto do muro de arrimo para o mais rápido possível”, destacou Glennda Ramos, assessora técnica da Diretoria de Manutenção e Conservação da Seinfra.

Vistoria – O muro do Mosteiro de São Bento estava interditado desde o mês passado, quando os órgãos da Prefeitura de João Pessoa fizeram uma vistoria no local após solicitação da Arquidiocese da Paraíba, com conhecimento do Iphan e do Iphaep, por se tratar de uma área tombada. Na ocasião, foi verificado o risco de queda da estrutura e a necessidade de isolamento da área.

Após a queda de parte do muro, as pastas da Prefeitura retornaram ao local e realizaram ações emergenciais, com recolocação dos tapumes e lonamento. O trânsito na via já estava interditado desde a primeira avaliação e segue assim.