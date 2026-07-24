Sine-PB oferece mais de 900 vagas de emprego em 11 municípios paraibanos — Governo da Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) vai alterar o atendimento aos trabalhadores na próxima semana, em virtude do feriado nacional e o ponto facultativo nas repartições estaduais. Sendo assim, as atividades voltarão com atendimento normal ao público na quarta-feira (22), com a oferta de 913 vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Os postos do Sine-PB estão instalados em 11 municípios: João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita, Princesa Isabel, Conde, Sapé, Pombal, Mamanguape, São Bento e Cabedelo.

Campina Grande reúne 322 vagas, contemplando funções como armazenista (180), ajudante de motorista (30), operador de empilhadeira (13), vendedor pracista (10), instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (8), auxiliar de contabilidade – ensino superior completo (uma). Também há oportunidades para churrasqueiro, contador, confeiteiro, garçom, encarregado de estoque, motorista de caminhão, cozinheiro geral, entre outras.

Na capital paraibana, o Sine-PB disponibiliza 239 postos de trabalho, com destaque para as funções de auxiliar de linha de produção (40), operador de telemarketing bilíngue (20), servente de pedreiro e pedreiro (10 vagas cada cargo), montador de andaimes – edificações (8), carpinteiro (8), encanador (6), auxiliar de limpeza e estoquista (5 vagas cada cargo), gerente comercial – ensino superior completo (1), entre outras funções. Em Mamanguape, o Sine-PB oferta uma vaga de emprego para recepcionista – em geral.

O município de Patos disponibiliza 188 oportunidades, das quais se destaca a função de operador de telemarketing ativo e receptivo (150), e ainda contempla as funções de técnico em farmácia, vendedor pracista, babá, promotor de vendas, pedreiro, etc; enquanto no município de Sapé, serão nove vagas disponíveis para diversos cargos como: balconista, escrevente, mecânico de automóvel, vendedor pracista.

Em Santa Rita, o posto do Sine-PB tem 90 vagas disponíveis, nas funções de administrador (16), vendedor de comércio varejista e lavador de veículos (12 vagas cada cargo), auxiliar de pedreiro (5), assistente de vendas (5), engenheiro mecânico automotivo – ensino superior completo (5), atendente de padaria e ajudante de pedreiro (3 vagas cada função). Já em Princesa Isabel, serão ofertadas 30 vagas para a função de vendedor interno (6), servente de obras (5), entre outras.

Em Pombal, serão cinco vagas ofertadas para mecânico de automóvel (3), açougueiro e instalador-reparador de linhas de comunicação de dados (uma vaga cada cargo). Já no posto do Sine-PB em São Bento, serão duas oportunidades de trabalho no cargo de atendente de lojas e entregador de gás (uma vaga cada função).

Em Cabedelo, o Sine-PB oferece 22 vagas de emprego para auxiliar de limpeza e ajudante de carga e descarga de mercadoria (8 vagas cada cargo), vendedor porta a porta (3), pedagogo (2), operador de retroescavadeira (uma). Em Conde, são ofertadas cinco vagas em áreas diferentes: fiel de depósito, cozinheiro de restaurante, ajustador mecânico, auxiliar de cozinha e assistente administrativo (uma vaga cada cargo), etc.

Os trabalhadores interessados devem comparecer às unidades do Sine-PB portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, o Sine-PB conta com 16 postos em funcionamento, além de cinco unidades de extensão de atendimento nas Casas da Cidadania, em João Pessoa. As unidades estão distribuídas nos municípios de Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sine-PB atua em parceria com empresas privadas na intermediação de mão de obra. Os serviços para empresas instaladas ou que pretendem se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail [email protected]. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3218-6600.

Confira as vagas