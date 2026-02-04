Governo da Paraíba assina contratos do Empreender com expositores do Salão do Artesanato 2026 — Governo da Paraíba

quarta-feira, fevereiro 4, 2026
Governo da Paraíba assina contratos do Empreender com expositores do Salão do Artesanato 2026

O Governo do Estado da Paraíba realizou, nesta quinta-feira (29), a solenidade de assinatura dos contratos de concessão de crédito do Programa Empreender Paraíba com os expositores do Salão do Artesanato Paraibano 2026. O ato ocorreu na Praça de Alimentação do Salão, em João Pessoa, reforçando o compromisso do Estado com o fortalecimento do artesanato, do empreendedorismo e da economia criativa.

Durante o evento, foram assinados 63 contratos de concessão de crédito, destinados a artesãos expositores e empreendedores, contemplando operações de primeiro crédito e renovação automática. A ação representa um investimento total de R$ 507.194,00, garantindo acesso ao crédito orientado para investimentos em produção, qualificação e ampliação dos negócios. A iniciativa integra a política estadual de estímulo ao empreendedorismo, com foco na geração de renda, inclusão produtiva e valorização da identidade cultural paraibana.

A solenidade contou com a representação do Governo do Estado pela secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas. Segundo a secretária, a ação reforça o papel do artesanato como vetor de desenvolvimento econômico e social. “O Governo da Paraíba tem trabalhado para garantir que o artesão tenha acesso a políticas públicas efetivas, que gerem renda, valorizem a nossa cultura e fortaleçam a economia local em todas as regiões do estado”, destacou. Também estiveram presentes o secretário executivo do Empreendedorismo, Fabrício Feitosa, e a gestora do Programa do Artesanato Paraibano, Marielza Rodriguez, responsável pela coordenação do Salão do Artesanato.

De acordo com Fabrício Feitosa, o Empreender Paraíba cumpre um papel estratégico ao levar crédito orientado a quem empreende. “Estamos falando de um programa que chega na ponta, apoia pequenos negócios e contribui diretamente para a geração de ocupação e renda, com impacto real na vida dos empreendedores paraibanos”, afirmou.

Já Marielza Rodriguez ressaltou a importância do crédito para o fortalecimento do Salão do Artesanato e dos artesãos expositores. “O acesso ao crédito é fundamental para que os artesãos possam investir, produzir mais e participar de eventos como o Salão com mais segurança e qualidade, fortalecendo toda a cadeia do artesanato paraibano”, pontuou.

O Programa Empreender Paraíba é uma das principais políticas públicas do Governo do Estado voltadas à concessão de crédito produtivo orientado, com o objetivo de gerar ocupação e renda para empreendedores paraibanos. A ação beneficia microempreendedores individuais, microempresários, empresários de pequeno porte e cooperativas de produção, contribuindo para a construção de negócios sustentáveis, o fortalecimento da economia local e a promoção da inclusão social em todas as regiões do estado.

Entre 2019 e 2025, só a Linha Empreender Artesanato registrou 388 contratos com pagamentos efetivados, resultando em um investimento total de R$ 2.841.485,67. Os dados reforçam a importância do crédito produtivo orientado para o fortalecimento do artesanato paraibano, garantindo apoio direto aos artesãos, estímulo à geração de renda e sustentabilidade dos empreendimentos do setor.

 

Investimentos do Empreender em Campina Grande

 

Os números do Programa Empreender evidenciam a relevância da política pública para o desenvolvimento econômico de Campina Grande. De 2019 até hoje, foram 1.709 contratos pagos, totalizando um investimento de R$ 13.204.125,00 no município.

Além do volume global de recursos, o programa também direcionou investimentos para demandas específicas e estratégicas da cidade, contemplando diferentes segmentos da economia local:

  • Empreender Paraíba Junina: R$ 594.180,00

  • Comunidade Cigana: R$ 147.040,00

  • Salão do Artesanato: R$ 316.600,00

  • Comerciantes do Mercado Central: R$ 1.487.600,00

Os investimentos reforçam o papel do Empreender Paraíba como instrumento de apoio direto aos pequenos negócios, impulsionando cadeias produtivas tradicionais, o comércio local e eventos que movimentam a economia regional.

A assinatura dos contratos no Salão do Artesanato Paraibano 2026 simboliza mais um passo na política de desenvolvimento do Governo da Paraíba, aliando crédito, valorização cultural e geração de oportunidades para empreendedores em todo o estado.

