Bruno rebate fala de Raquel Lyra sobre o São João de Campina: ‘Galante passou Caruaru’

Bruno Cunha Lima e Raquel Lyra. (Reprodução)

Ainda estamos em abril, mas ‘nas trincheiras da alegria’ o debate acalourado envolvendo os festejos juninos de Campina Grande e Caruaru já começou. Mas dessa vez, os personagens da discussão estão dentro dos gabinetes.

Tudo começou com um vídeo da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), falando sobre as festas das duas cidades. No vídeo a mandatária diz que Campina Grande tem ‘o segundo melhor São João do Brasil’ e recomenda que os turistas visitem Campina Grande antes de irem a Caruaru, já que, para ela, fazer o caminho inverso não teria graça.

“Campina é o segundo melhor São João do Brasil, vocês todos sabem disso. Primeiro vá para o de Campina e depois para o de Caruaru. Porque se você for primeiro para o de Caruaru e depois para o de Campina, vai ficar meio sem graça”, afirmou Raquel Lyra.

Não demorou muito para vir a resposta do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), que, de certo modo, concordou com a governadora do estado vizinho.

Bruno disse que Lyra está certa em afirmar que o segundo melhor São João do Brasil está em Campina Grande. Mas, para o gestor, esse título cabe à festa do distrito de Galante.

“Eu preciso concordar com Raquel Lyra. De fato, Campina Grande é a terra do segundo melhor São João do Mundo e isso não foi por falta de aviso. Uns dois anos atrás eu encontrei com Raquel […] e eu falei: ‘governadora, está falando do São João de Galante, né? Se Caruaru não abrir o olho, Galante vai tomar o lugar de Caruaru’. Pois bem, Galante passou e Campina Grande agora é a terra do maior e do segundo maior São João do Mundo”, disse Bruno Cunha Lima.

No fim da sua fala, ‘deixando a brincadeira de lado’, como ele mesmo disse, Bruno convidou Raquel Lyra para visitar Campina Grande durante o período da festa.

Lucas Ribeiro também respondeu Raquel Lyra

As respostas para a governadora pernambucana não ficaram restritas à Rainha da Borborema. O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), também usou as redes sociais para responder Raquel Lyra.

Na sua fala, Lucas recomendou que Pernambuco ficasse com o frevo e deixasse o São João para a Paraíba que, de acordo com ele, é quem sabe fazer a festa.

“Governadora Raquel, me desculpe, mas não tem comparação. O maior São João do Mundo é em Campina Grande, e São João é na Paraíba. Deixa Pernambuco com o frevo mesmo, porque São João é a gente que sabe fazer”, declarou Lucas Ribeiro.

Fato é que a discussão histórica entre Campina Grande e Caruaru segue mais acesa do que a fogueira que representa o tempo junino. E sobre qual cidade ostenta a maior festa, acho melhor deixarmos que os títulos falem sozinhos.

Texto: Gabriel Abdon