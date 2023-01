Qualificação profissional

Secretaria de Educação divulga resultado preliminar dos classificados na etapa I do processo seletivo da EJA

24/01/2023 | 20:30 | 184

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) divulgou, nesta terça-feira (24), o resultado preliminar da primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para qualificação profissional. A relação completa está disponível neste link.

Participam do PSS professores no nível do Ensino Fundamental, primeiro segmento (Ciclos Alfabetização I e II) e segundo segmento (Ciclos III e IV). O Processo Seletivo Simplificado é para cadastro de reserva, para eventual contratação de pessoal de caráter excepcional e por tempo determinado.

Os pré-classificados passaram por uma prova escrita composta por quatro questões objetivas e uma questão subjetiva.

O candidato que se sentir prejudicado pelo resultado da seleção poderá interpor recurso à Comissão Organizadora do Processo Seletivo nesta quarta-feira (25), conforme o Anexo VI do edital, encaminhando o recurso para o e-mail: processoseletivoeja@educa.joaopessoa.pb.gov.br.

Vagas – Estão sendo ofertadas 45 vagas, sendo nove para pessoas com deficiência, distribuídas nas funções:

– Professor de Educação – primeiro segmento: curso de zelador de prédio; horticultor de produtos orgânicos; e auxiliar de cozinha;

– Professor de Educação – segundo segmento: agente comunitário de saúde; cuidador de idoso; recepcionista de escritório; repositor de mercadorias;

– Professor de Educação – primeiro e segundo segmento: agente de gestão de resíduo sólido.

Anexo VI – Formulário para interposição de recursos

Para acessar o edital, clique neste link