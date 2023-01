Nacional de Patos marca nos acréscimos e vence o Auto Esporte pelo Paraibano

Compartilhe















Em noite de muita chuva em Patos, o Nacional de Patos lutou bastante e conseguiu fazer o dever de casa, no José Cavalcanti, diante do Auto Esporte, pela rodada #5 do Campeonato Paraibano. O jogo começou movimentado, mas passou a ficar mais difícil para os dois times após uma chuva torrencial na cidade. Dentinho abriu o placar para o Canário, Henrique empatou para o Auto Esporte, enquanto que Doda, nos acréscimos, fechou o placar e garantiu a vitória do Canário do Sertão por 2 a 1.

Na primeira etapa, o jogo até começou animado, com os zagueiros de Auto e Nacional de Patos dando trabalho. Primeiro foi Thiago Bob que quase marca para o Alvirrubro, e depois foi Yuri Mamute que acertou o travessão em uma cobrança de falta. Quando a chuva começou a cair, o jogo ficou mais morno, mas em uma boa chance criada pelo Canário, após pela jogada trabalhada, Juninho tocou para Dentinho marcar e abrir o placar.

A segunda etapa foi bem complicada para as duas equipes. Se trégua da chuva, o JC ficou bastante encharcado e cheio de poças, o que impediu os times de trocar passes curtos e pensados. O jogo ficou mais físico e com ligações diretas, e ambas as equipes tiveram chance. Mas o fechar do placar só veio nos acréscimos, após escanteio, quando Doda testou bem para o fundo das redes e decretou a vitória do Verdão Maravilha.

Com a vitória, o Nacional de Patos chega a seis pontos e entra no G-4, ocupando agora a quarta posição. Já o Auto Esporte é o lanterna com um ponto, a mesma pontuação do Serra Branca, mas com quatro jogos disputados contra dois do adversário.

O Auto Esporte agora se prepara para jogar o Botauto. No domingo, o clube encara o Botafogo-PB, seu maior rival, às 16h, no Estádio Almeidão. Já o Nacional de Patos entra em campo uma hora depois, em casa, diante do Sousa.

OS TIMES

Nacional de Patos: Mauro Iguatu, Gutti, Yure Mamute, Juan, Arturzinho; Moreilândia, Doda (Carlão), Juninho (Tiago Baiano), Esquerdinha (Kaká); Charles e Diego Dentinho (Jó Boy). Técnico: Flávio Araújo.

Auto Esporte: Vladimir, Dênis, Gabriel, Henrique, Tiago Bob, Andrei; Léo Henrique, Leandro (Igor Lins); Kiko, Thiago Santos (Everton Henrique) e Saulo (Inha). Técnico: Reginaldo Sousa.

