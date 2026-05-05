especial profissões mergulha no dia a dia de diferentes carreiras

No último sábado, o programa Minha Paraíba exibiu um especial dedicado às profissões, em alusão ao Dia do Trabalho. Na edição, a apresentadora Beatriz Freire entrou no clima e ativou o “mood Barbie profissões” para acompanhar de perto a rotina de três áreas: Corpo de Bombeiros, hotelaria e fotografia.

Renata Rufino

A jornada começou com uma imersão no Corpo de Bombeiros, onde foram apresentados os preparativos para uma ocorrência, o funcionamento dos equipamentos e o nível de preparo exigido para quem atua na linha de frente. A experiência destacou a importância da agilidade, técnica e responsabilidade na missão de salvar vidas.

Na sequência, Bia acompanhou o dia a dia da hotelaria, conhecendo funções essenciais como recepção, camareira e garçom. A rotina revelou como o trabalho em equipe e a atenção aos detalhes fazem toda a diferença na experiência dos hóspedes.

Renata Rufino

Encerrando o especial, o fotógrafo Eduardo Brito apresentou os bastidores da profissão, mostrou como funciona um estúdio fotográfico e compartilhou dicas práticas para quem deseja melhorar suas fotos no dia a dia, mesmo com recursos simples.

Renata Rufino

O especial reforça a importância de conhecer e valorizar diferentes profissões, aproximando o público das rotinas e desafios de cada área. O especial Minha Paraíba – Profissões está disponível para reprise no Globoplay.