Motoristas devem ficar atentos às interdições de hoje – CGNotícias

Por MRNews



A Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande informa que realizará interdições e operações especiais de trânsito neste domingo (3), em Campo Grande, devido à realização de eventos religiosos e da corrida de rua Circuito das Estações.

Pela manhã, a partir das 7h, acontece a corrida com largada na Rua Antônio Maria Coelho, seguindo pela Rua Liria Oshiro (em meia pista até a Avenida Mato Grosso) e pela Avenida Mato Grosso até a Rua Lima Félix, com ocupação de faixa de rolamento ao longo do percurso.

Já no período da manhã e tarde, das 10h30 às 15h40, haverá interdição na Rua Agostinho Bacha, entre as ruas Professor Hilário da Rocha e Jambeiro, para a realização de evento religioso.

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No período da tarde e noite, das 15h às 22h, outro evento religioso será realizado na Rua Nero de Lerina da Silva, entre as ruas Doutor Zerbini e Avenida Afonso Pena, também com interdição no trecho.

Durante todas as ações, agentes de trânsito estarão nos locais para orientar condutores e garantir a segurança dos participantes e da população. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

A Agetran reforça que a colaboração de todos é fundamental para manter a segurança e a fluidez do trânsito durante o período das interdições.