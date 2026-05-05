Com fortes chuvas, 10 trechos de estradas são afetados na Paraíba; saiba quais

Trechos de estradas são afetadas por fortes chuvas na Paraíba; saiba quais – Foto: Reprodução.

Cerca de 10 trechos de estradas são afetadas na Paraíba por conta das fortes chuvas que atingem o estado desde a sexta-feira (1º). Entre as rodovias com problemas estão nove trechos sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB) e uma sob administração do órgão Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

As nove estradas estaduais com trechos que apresentaram algum tipo de problema por conta das chuvas, são as seguintes, com os respectivos problemas:

PB-032 – (Pedras de Fogo) : a elevação do nível de uma barragem causou a enxurrada de água, rompendo o bueiro e o corpo da estrada. O órgão recomenda que os motoristas evitem o trecho e usem a PB-030 ou a PE-075 como alternativa;

: a elevação do nível de uma barragem causou a enxurrada de água, rompendo o bueiro e o corpo da estrada. O órgão recomenda que os motoristas evitem o trecho e usem a PB-030 ou a PE-075 como alternativa; PB-054 – (Itabaiana / BR-230) : a rodovia permanece totalmente interditada devido ao rompimento no encontro da ponte com a estrada na altura de São José dos Ramos. Motoristas que saem da BR-230 para Itabaiana não devem utilizar esta via, utilizem a PB-048 e a PB-082;

: a rodovia permanece totalmente interditada devido ao rompimento no encontro da ponte com a estrada na altura de São José dos Ramos. Motoristas que saem da BR-230 para Itabaiana não devem utilizar esta via, utilizem a PB-048 e a PB-082; PB-066 – (Itabaiana / Mogeiro / Ingá) : houve um rompimento no encontro de uma ponte na entrada de Ingá, sobre o Rio Paraíba. A ligação entre os municípios está interrompida dentro da cidade, impedindo a travessia da ponte para quem vem de Itabaiana ou da BR-230.

: houve um rompimento no encontro de uma ponte na entrada de Ingá, sobre o Rio Paraíba. A ligação entre os municípios está interrompida dentro da cidade, impedindo a travessia da ponte para quem vem de Itabaiana ou da BR-230. PB-048 – (Pilar / Juripiranga) : uma erosão na saia do aterro foi registrada após o rompimento de um bueiro de concreto. Embora seja o único acesso seguro para Itabaiana no momento, exige cautela máxima dos condutores, pois as equipes técnicas monitoram os novos riscos de rompimento;

: uma erosão na saia do aterro foi registrada após o rompimento de um bueiro de concreto. Embora seja o único acesso seguro para Itabaiana no momento, exige cautela máxima dos condutores, pois as equipes técnicas monitoram os novos riscos de rompimento; PB-036 – (Alhandra / Entrada PB-008) : as fortes chuvas provocaram erosão na saia do aterro. O trânsito opera em meia pista, exigindo atenção redobrada da população;

: as fortes chuvas provocaram erosão na saia do aterro. O trânsito opera em meia pista, exigindo atenção redobrada da população; PB-028 – (Entrada PB-008) : apresenta erosão no acostamento causada pelo escoamento superficial da água. O trecho já está devidamente sinalizado para alertar os usuários;

: apresenta erosão no acostamento causada pelo escoamento superficial da água. O trecho já está devidamente sinalizado para alertar os usuários; PB-064 – (Salgado de São Félix) : o transbordamento de um barreiro provocou erosão na borda da pista e danos à drenagem. O trecho passa por avaliação técnica para definição das medidas de recuperação;

: o transbordamento de um barreiro provocou erosão na borda da pista e danos à drenagem. O trecho passa por avaliação técnica para definição das medidas de recuperação; PB-004 – (Santa Rita / Sapé) : devido à elevação do Rio Paraíba, o DER aguarda a redução do nível da enchente para avaliar os danos estruturais. Solicita-se que os usuários busquem rotas alternativas;

: devido à elevação do Rio Paraíba, o DER aguarda a redução do nível da enchente para avaliar os danos estruturais. Solicita-se que os usuários busquem rotas alternativas; PB-087 – (Areia / Pilões) : registrada erosão na saia do aterro por rompimento de bueiro. A rodovia opera em meia pista.

À nível de estradas administradas pelo Governo Federal, o trecho afetado é no km 76,5 da BR-101, na Paraíba. De acordo com o DNIT, o local permanece isolado, com estreitamento de faixa. A previsão é de que a recomposição do aterro seja iniciada ainda nesta segunda-feira (4). O serviço, no entanto, só poderá ser realizado caso o tempo permaneça estável.

Situação de emergência em cidades na Paraíba

Subiu para 31 a quantidade de cidades da Paraíba em situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta-feira (1°). O decreto foi publicado numa edição extraordinária do Diário Oficial do Estado (DOE-PB), divulgada neste domingo (3), e vale por 180 dias.

Entre as cidades em situação de emergência está a capital paraibana João Pessoa, onde choveu em apenas dois dias quase 70% do volume de chuvas da média histórica para o mês de maio.