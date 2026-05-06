Defesa Civil Nacional implanta ações de apoio em cidades da Paraíba

Centro de Santa Rita.. Karine Tenório/TV Cabo Branco

Este domingo (3) marca o início das ações da Defesa Civil Nacional na Paraíba. As equipes devem garantir apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas, com orientações às prefeituras sobre o reconhecimento federal de situação de emergência, além da solicitação de recursos para assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução.

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Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, afirmou que está em contato com autoridades locais para acompanhar a situação das chuvas na Paraíba e garantir o apoio do Governo Federal às ações de resposta.

“Vamos reconhecer de forma imediata os municípios que precisarem desse reconhecimento. Esse é um passo fundamental, pois permite mobilizar toda a estrutura do Governo Federal — desde as Forças Armadas e a Defesa Civil Nacional, no atendimento à ajuda humanitária, até as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade”, afirmou o ministro.

Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil estadual, a Paraíba registra aproximadamente 16,1 mil pessoas afetadas pelas chuvas, além de 624 desalojados, 703 desabrigados e dois óbitos. Os maiores impactos concentram-se nos municípios de Bayeux, Rio Tinto, Mamanguape, Sapé, Ingá, João Pessoa e Cabedelo.

João Pessoa tem alagamentos, deslizamentos e famílias em abrigo

Na capital, a Defesa Civil de João Pessoa registrou uma série de ocorrências entre a sexta-feira (1º) e a tarde deste sábado (2).

Segundo o boletim: