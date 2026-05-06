Defesa Civil Nacional implanta ações de apoio em cidades da Paraíba
Este domingo (3) marca o início das ações da Defesa Civil Nacional na Paraíba. As equipes devem garantir apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas, com orientações às prefeituras sobre o reconhecimento federal de situação de emergência, além da solicitação de recursos para assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução.
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Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, afirmou que está em contato com autoridades locais para acompanhar a situação das chuvas na Paraíba e garantir o apoio do Governo Federal às ações de resposta.
“Vamos reconhecer de forma imediata os municípios que precisarem desse reconhecimento. Esse é um passo fundamental, pois permite mobilizar toda a estrutura do Governo Federal — desde as Forças Armadas e a Defesa Civil Nacional, no atendimento à ajuda humanitária, até as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade”, afirmou o ministro.
Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil estadual, a Paraíba registra aproximadamente 16,1 mil pessoas afetadas pelas chuvas, além de 624 desalojados, 703 desabrigados e dois óbitos. Os maiores impactos concentram-se nos municípios de Bayeux, Rio Tinto, Mamanguape, Sapé, Ingá, João Pessoa e Cabedelo.
João Pessoa tem alagamentos, deslizamentos e famílias em abrigo
Na capital, a Defesa Civil de João Pessoa registrou uma série de ocorrências entre a sexta-feira (1º) e a tarde deste sábado (2).
Segundo o boletim:
- Sete imóveis foram interditados totalmente e um parcialmente;
- Foram registrados dois deslizamentos de barreiras, nos bairros São José e Cruz das Armas, sem feridos;
- 16 famílias (46 pessoas) da comunidade Engenho Velho foram levadas para abrigo temporário no Ginásio Ivan Cantisani, no bairro Tambiá;
- Uma idosa e o neto estão em abrigamento institucional;
- Os rios Jaguaribe e Gramame transbordaram, sem registro de feridos.