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CBF resgata parceria, e Seleção Brasileira vai voltar aos videogames

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A Seleção Brasileira vai voltar licenciada nos videogames. É que a EA Sports anunciou nesse domingo (3) o retorno do time do Brasil já para a atual edição da franquia, o do ano de2026. O anúncio aconteceu num evento de tecnologia, em São Paulo, e confirmado em uma postagem nas redes sociais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

+ Com Matheus Cunha e sem Douglas Santos, veja os jogadores da Seleção no álbum da Copa 2026

EA Sports e CBF fecham acordo para a Seleção Brasileira entrar em jogo.. (Foto: Divulgação)

Com a oficialização do acerto entre a CBF e a Eletronic Arts, desenvolvedora do game, a Seleção Brasileira estará no jogo com nomes reais, rostos escaneados e maior nível de realismo.

O acordo inclui direitos de licenciamento e iniciativas de marketing conjuntas, permitindo que o EA Sports FC e a CBF colaborem em narrativa, engajamento de fãs e novas experiências.

“Esta parceria com a EA Sports representa um passo importante para expandir a forma como fãs se conectam com o futebol brasileiro. Juntos, criaremos novas maneiras de celebrar nossa Seleção, nossos atletas e nosso legado com milhões de fãs ao redor do mundo”, destacou Samir Xaud, presidente da CBF.

Matheus Cunha é uma das caras da Paraíba no EA FC 2026. (Foto: Reprodução)

A data de lançamento do game ainda não foi confirmada, mas na divulgação nas redes sociais, a CBF deu alguns spoilers. Inclusive, os paraibanos Douglas Santos e Matheus Cunha, que vivem a expectativa de serem convocados para a Copa do Mundo e devem estar no jogo, apareceram no vídeo.

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