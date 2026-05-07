onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

A sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 terá o reencontro entreLaguna e Sousa. As equipes voltam a se enfrentar pela competição nacional após o duelo da rodada anterior, disputado em Sousa, quando o Dinossauro levou a melhor. Agora, o confronto acontece nos domínios do Laguna, que precisa vencer para deixar a lanterna do Grupo A8. A bola rola neste domingo (10), às 16h, no Estádio Frasqueirão, em Natal.

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Arte/Cisco Nobre

O Laguna ocupa a última posição do grupo e ainda não venceu na competição. Com apenas um ponto conquistado, a equipe potiguar precisa do resultado positivo para tentar reagir na tabela, que se encaminha para a reta final da primeira fase.

Já o Sousa voltou a vencer após um período de instabilidade. A equipe sertaneja vinha de duas derrotas consecutivas, além da eliminação na Copa do Nordeste, mas o triunfo sobre o Laguna na última rodada, quando venceu por 1 a 0, renovou as esperanças de subir na classificação. Penúltimo colocado do grupo, o Dinossauro busca manter uma sequência positiva para seguir na briga por uma vaga na próxima fase.

Data, horário e local de Laguna x Sousa

Dia: 10 de maio (domingo)

10 de maio (domingo) Hora: 16h

16h Local: Estádio Frasqueirão

Transmissão de Laguna x Sousa

Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

Laguna: Guilherme, João Vitor, Anderson Jr. e Victor Jacaré; Pajé, Éverton Luiz, Enrique Morán e Davi Castro; Erivelton; João Andrade e Noninha. Técnico: Daniel Rocha.

Guilherme, João Vitor, Anderson Jr. e Victor Jacaré; Pajé, Éverton Luiz, Enrique Morán e Davi Castro; Erivelton; João Andrade e Sousa: Moisés Freitas, Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte, GIlmar e Guimarães; Diego Viana, Felipe Jacaré e Éverton Heleno; Luis Henrique e Marcos Papa. Técnico: Washington Luiz.

Arbitragem

A definir.

Dia a dia do Sousa

Segunda-feira (4)

O Sousa realiza treino no período da período da tarde;

Terça-feira (5)

O Dino realiza preparação na academia no turno da manhã e à tarde treina em campo;

Quarta-feira (6)

A equipe do Sousa realiza treino no período da tarde;

Quinta-feira (7)

O Sousa realiza treino no turno da manhã;

Sexta-feira (8)

A equipe do Sousa viaja para o confronto contra o Laguna.

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