Por MRNews



Neta de Leonardo recebe presente inusitado e reação chama atenção nas redes

A comemoração dos 15 anos de Maria Sophia, neta do cantor Leonardo, ganhou um momento surpreendente que rapidamente repercutiu nas redes sociais. A jovem, filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein, foi pega de surpresa durante a abertura de presentes com uma escolha bastante diferente feita pelo avô.

Presente vai além do valor financeiro

Em uma carta enviada especialmente para a neta, Leonardo revelou que havia preparado dois tipos de presente. O primeiro foi uma quantia em dólares, destinada a uma futura viagem internacional. Já o segundo chamou ainda mais atenção: cinco bezerros da fazenda do cantor.

Segundo ele, a ideia não era apenas presentear, mas também aproximar a neta de suas origens e do universo agropecuário, que faz parte de sua trajetória pessoal e profissional. No recado, o artista destacou o caráter especial do gesto, reforçando o vínculo entre avô e neta.

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Reação surpreendida

Ao descobrir que havia ganhado animais como parte do presente, Maria Sophia demonstrou surpresa imediata. Em tom descontraído, a adolescente comentou que precisará da ajuda do avô para aprender a cuidar do novo “patrimônio”.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente compartilhado nas redes sociais, gerando comentários sobre a originalidade e o simbolismo da escolha.

Outros presentes também chamaram atenção

Além da surpresa preparada por Leonardo, a jovem também recebeu um presente de Poliana Rocha, que optou por um celular de última geração.

A combinação de presentes — que misturam alto valor financeiro, tecnologia e ligação com o campo — evidenciou o estilo da família e a proximidade entre seus membros.

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Relação familiar em destaque

Mais do que os presentes em si, o episódio destacou a relação afetiva entre Maria Sophia e seus avós. A atitude de Leonardo foi vista por muitos como uma forma de transmitir valores e manter viva a conexão com suas origens.

O caso rapidamente ganhou repercussão online, mostrando como momentos simples e simbólicos ainda conseguem chamar a atenção do público quando envolvem figuras conhecidas.

Tags: Leonardo, Maria Sophia, celebridades, presente inusitado, família, sertanejo, redes sociais