Equipes da Seinfra realizam serviços de tapa-buraco em 30 bairros de João Pessoa nesta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa, através de Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue nesta terça-feira (5) com serviços de manutenção em várias localidades. Um deles é a operação tapa-buraco, que terá ações em 30 bairros ao longo de todo o dia. Com várias equipes em campo, os serviços serão iniciados às 8h e vão garantir vias mais seguras para condutores e pedestres.

A operação passará pelos seguintes bairros: Alto do Mateus, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bancários, Jardim São Paulo, Valentina, Tambauzinho, Expedicionários, Colinas do Sul, Funcionários, Gramame, Cristo, João Paulo II, Planalto da Boa Esperança, Cruz das Armas, Geisel, Costa do Sol, Manaíra, Cuiá, Grotão, José Américo, Jardim Planalto, Centro, Bairro dos Estados, Varadouro, Bessa, Brisamar e Pedro Gondim.

A Seinfra também dispõe de um veículo equipado com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade mapeando os buracos existentes nas vias. Assim, o equipamento já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

Galerias – Os serviços de manutenção nas galerias pluviais também estão sendo executados em diversos bairros, levando ações como limpeza e desobstrução, adequação e manutenção de bocas de lobo, extensão de rede/afundamento e execução de linha d’água.

Como solicitar – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.