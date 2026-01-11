Emlur alerta população para descarte incorreto de resíduos e importância de respeitar o calendário

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) alerta a população de João Pessoa para os prejuízos causados pelo descarte incorreto de resíduos domiciliares, prática que tem contribuído para a formação de pontos de acúmulo de lixo em diversos bairros da cidade. O órgão reforça que a coleta domiciliar é realizada de forma regular e contínua, conforme um calendário previamente definido, e destaca que a colaboração da população é essencial para manter a cidade limpa e saudável.

Segundo a Emlur, um dos principais problemas identificados é o hábito de colocar o lixo nas calçadas e vias públicas fora do dia e do horário da coleta. Além de comprometer a limpeza urbana, essa prática provoca mau cheiro, atrai animais e representa risco à saúde pública.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, reforça que a limpeza da cidade depende de um esforço conjunto.“A população precisa compreender que o órgão público faz a sua parte na limpeza urbana, mas todos nós temos o dever de zelar pelos espaços públicos. Pedimos a colaboração de todos, porque essa atenção precisa ser integrada. Quando cada um faz a sua parte, a cidade ganha em qualidade de vida”, destaca Ricardo Veloso.

A orientação da autarquia é que os moradores acondicionem corretamente os resíduos, utilizando sacos bem fechados, e coloquem o lixo para fora apenas no dia da coleta, de preferência próximo ao horário de passagem do caminhão coletor.

Calendário da coleta domiciliar

Segundas, quartas e sextas-feiras – A coleta domiciliar ocorre nos seguintes bairros e localidades: Orla, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Altiplano, Praias da Penha e do Seixas, Portal do Sol, São José, Centro, Jaguaribe, Tambiá, Trincheiras, Varadouro, Brisamar, João Agripino, Padre Zé, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Expedicionários, Miramar, Tambauzinho, Cidade Verde, Cristo Redentor, Cuiá, Gervásio Maia, Grotão, Rangel, Roger, Varjão, Cruz das Armas, Funcionários I, Mangabeira, Planalto da Boa Esperança I, Mumbaba, Distrito Industrial, Jardim Veneza e Bairro das Indústrias.

Terças, quintas e sábados – As equipes de limpeza realizam a coleta domiciliar nos bairros de Esplanada, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Gauchinha, Vieira Diniz, Indústrias, Orla, Cabo Branco, Tambaú, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Manaíra, Alto do Céu, Ipês, Costa do Sol, Mandacaru, Paratibe, Castelo Branco, Torre, Treze de Maio, Valentina, Centro, Jaguaribe, Trincheiras, Varadouro, Tambiá, Água Fria, Alto do Mateus, Cidade dos Colibris, Nova República, Funcionários II, Ilha do Bispo, Colibris, Distrito Mecânico, Irmã Dulce, Jardim Planalto, João Paulo II, José Américo, Novais, Novo Geisel, Oitizeiro, Anatólia, Bancários, Geisel, Jardim São Paulo, Cidade Universitária, Parque do Sol e Planalto da Boa Esperança.

Outros serviços – Nesta quarta-feira (7), a Emlur executa serviços de remoção de podas e entulhos, por meio de caminhões carroceria, nos bairros de Brisamar, Valentina, Pedro Gondim, Manaíra, Bessa, Mandacaru e Bairro dos Estados. Além disso, equipes realizam serviços de conservação em diversas localidades da capital, entre elas Distrito Industrial, Parque Paraíba IV, Cruz das Armas, Jaguaribe e Geisel.

A Emlur reforça que a limpeza urbana é uma responsabilidade compartilhada e que atitudes simples, como respeitar o calendário da coleta e descartar corretamente os resíduos, contribuem diretamente para uma cidade mais limpa, organizada e com melhor qualidade de vida para todos.