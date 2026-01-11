Do Campo à Mesa abre 2026 explorando a força do côco

O programa Do Campo à Mesa retorna na temporada de 2026 com um episódio especial dedicado a um dos produtos mais queridos e presentes no cotidiano dos paraibanos: o côco. Exibido no último sábado de cada mês, durante todo o ano, a estreia está prevista para o dia 31 de janeiro, e vai mostrar, de maneira leve e divertida, como a fruta atravessa gerações, movimenta a economia, une famílias e ajuda a contar a história do Nordeste.

Tão presente na paisagem brasileira, o programa também vai mostrar de onde vem o côco, que não nasceu no Brasil e precisou atravessar oceanos, chegar a outro continente e, só depois, ao litoral brasileiro. Adaptado ao clima tropical, o coqueiro se espalhou pelo Nordeste e, desde então, ganhou papel fundamental na cultura e na economia da região.

Programa será exibido no último sábado de cada mês. Saullo Hipolito

O programa também vai elevar o clima do verão. Com informações saborosas para você que gosta de receitas encantadoras. A apresentadora Diana Araújo vai detalhar todos os sabores presentes nos pratos preparados pelo chef Matheus Rockenbach.

Diana Araújo comentou sobre a facilidade na escolha da fruta para esse primeiro episódio. “A nossa Paraíba é muito rica e diversa! E às vezes a gente não tem essa dimensão do tanto que é produzido aqui, do quanto a nossa cultura colhe do que é plantado na nossa terra, do que vem da nossa agricultura, dos nossos produtores”, destacou.

Ela ainda ressaltou as expectativas e afirmou o que os telespectadores podem aguardar do programa. “Nas duas edições anteriores, o Do Campo à Mesa teve uma recepção muito boa pelo público e eu mesma recebi muitos comentários positivos quando encontrava as pessoas nas ruas, inclusive depois de meses do programa ter ido ao ar, alguém sempre lembrava do cuscuz e do café. Então essa nova temporada chega maior, com muito mais produtos do nosso estado, que estão presentes das mesas paraibanas o ano todo. Estou aprendendo e me divertindo muito nas gravações e garanto ótimas histórias e sabores incríveis”, disse a apresentadora, atiçando a curiosidade do público.

O episódio vai ao ar no próximo dia 31 de janeiro, na Rede Paraíba, após a data, o programa fica disponível no Globoplay, e o público pode rever sempre que quiser.