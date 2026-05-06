Exposições do agro estimulam o empreendedorismo e inovação, revela projeto da Sedap-PB — Governo da Paraíba

Unir forças em busca de desenvolver os próprios negócios. É o que revela o projeto “Mulheres Antes da Porteira”, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), durante a realização da 20ª Leite Fest, no município de Santa Cecília, no Cariri paraibano. As duas artesãs, uma que produz tábuas de carne e outra que cria semi-jóias, participaram de diversas exposições do Circuito Paraíba Agronegócio 2026 promovido pelo Governo do Estado e perceberam que podiam utilizar suas técnicas para desenvolver suas habilidades.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo Vieira, ressalta que a proposta do projeto “Mulheres Antes da Porteira”, que integra o “Encontro de Mulheres do Agro”, da Sedap-PB, “é propiciar um espaço para contar histórias de mulheres que tiveram coragem de lutar pelas suas ideias e procuraram criar e conquistar seus espaços”. Ele complementa: “São mulheres que são exemplos para outras mulheres e homens, que inspiram outras pessoas a buscar o crescimento de seus negócios e a si mesmas como indivíduos”.

A assessora de Gestão Social da Sedap-PB, idealizadora do projeto, Márcia Dornelles, pontua que o projeto tem o objetivo de fortalecer e dar visibilidade às mulheres que produzem dentro das propriedades rurais, gerando renda, autonomia e reconhecimento. Grande parte da produção rural começa antes da porteira — e é feita por mulheres. Nas exposições as mulheres encontram um ambiente desafiador que faz com que trabalhem seus produtos, troquem experiências e tenham e desenvolvam ideais como empreendedoras, crescendo, igualmente, como cidadãs ativas nos debates sobre temas importantes para a sociedade e como produtoras”, avalia. “Cada produto aqui tem história. Quando você compra, está apoiando diretamente uma mulher do campo e fortalecendo a economia local.”

A parceria das artesãs Gilvânia Alves e Fabiana Lima começou no início deste ano. A primeira produz, junto com o marido, José Augusto Nascimento. A segunda cria semijoias e, também, trabalha com o marido, que coincidentemente, se chama também Augusto, só que Augusto Carlos Lira. Ambos os casais afirmam que as feiras e exposições funcionam como janelas de oportunidades para mostrar e comercializar os produtos, como também para evoluir a qualidade e a diversificação das peças.

Gilvânia Alves, que participa das feiras do agronegócio há quatro anos, conta que “eu vi Fabiana personalizar as peças que produz e tive a ideia de personalizar as tábuas de carne que eu e meu marido produzimos. Procurei saber dela se dava para fazer a personalização. Ela conta que nunca tinha feito isso em tábuas, mas que a gente podia ver se dá certo”. Fabiana levou as tábuas, aprimorou a história, falou com o marido e eles foram treinando e quando o resultado ficou perfeito decidiram agregar a opção de personalizar as tábuas.

“A gente casou a arte dela com a minha. Estamos em lua de mel”, completa Gilvânia Alves, destacando o efeito imediato nas vendas. “Eu passei a vender mais. Eu via as pessoas querendo dar de presente as tábuas e agora têm a opção de gravar o nome e personalizar na hora com o cliente escolhendo o estilo da letra”.

Já Fabiana Lima, que trabalha com peças de semijoias há 20 anos e só mais recentemente participa das feiras de exposição, relata que “essa parceria começou a partir da primeira feira que eu participei com eles e aí a gente viu a oportunidade de agregar os nossos trabalhos, de feira em feira”. E relembra: “A princípio a gente não fazia gravação a laser, mas com a procura dos clientes, tanto perguntando se eles personalizam a madeira das tábuas quanto para mim se eu fazia o mesmo com os colares, amadureci a ideia, eu investi no maquinário”.

A artesã Fabiana Lima confirma o êxito da parceria. “Casou porque eles vendem a tábua e indica para o cliente que personaliza o produto, tanto para presentear, valoriza o produto, ao colocar o brasão da família, a logo da sua empresa e, também, apresentar o produto que eles comercializam de uma forma diferente”, afirma. Ela ressalta que “a personalização das tábuas também serve de cartão de visita para mim porque eles mostram o trabalho da gente nas peças que eles vendem e vice-versa, quando a gente posta mostra o trabalho deles”.

As duas artesãs já se preparam para as próximas exposições do Circuito Paraíba Agronegócio. Uma delas é a 56ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi), que acontecerá ainda neste mês de maio, no período de 17 a 24, no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande.

Importância para o criador – A programação da 20ª Leite Feste, em Santa Cecília, foi encerrada nesta sexta-feira (1º). Para os expositores, o evento é uma oportunidade para a realização de negócios, troca de experiências e melhoramento genético dos rebanhos. Além disso, a exposição contribui para o aquecimento da economia local.

O produtor rural José Ademir da Silva, que desde os 8 anos, incentivado pelo pai, lida com criação de caprinos e ovinos, é do próprio município e contou que já participou do evento no ano passado e que este ano expôs 15 animais. “Sempre é muito importante para o produtor participar porque ajuda no desenvolvimento do rebanho, para adquirir conhecimento. A gente tem mais facilidade para fazer uma venda”, relata.

Opinião semelhante tem o produtor Marduk dos Santos. “Na exposição, o criador tem acesso a muita informação, você consegue desenvolver a genética com a troca de experiências, pode apresentar seu produto, fazer negócios”, aponta. Ele é de Alcantil, onde participou há uma semana da 1ª Expo Alcantil, e apresentou em Santa Cecília oito animais.

A 20ª Leite Fest, que integra o calendário do Circuito Paraíba Agronegócios, foi uma realização da Prefeitura Municipal de Santa Cecília, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, e da Associação Paraibana de Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos (Appaco+Bov).