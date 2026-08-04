Governo da Paraíba abre seleção de startups paraibanas para o Web Summit Rio 2026 — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), lançou, nesta quinta-feira (23), o edital para selecionar startups paraibanas que representarão o estado no Web Summit Rio 2026, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo.

O objetivo é ampliar a visibilidade dos empreendimentos paraibanos, além de promover o acesso a mercados, investidores e parceiros estratégicos, fortalecendo a inovação do estado. O evento acontece no Rio de Janeiro entre os dias 8 e 11 de junho de 2026, e as inscrições estão abertas de 29 de abril a 5 de maio, pelo formulário https://forms.gle/hJwccaqC8Um6Xwjj7 .

São 30 vagas imediatas distribuídas em duas linhas. A Linha 1, com 24 vagas, que integrarão a ilha de startups do Governo da Paraíba no evento, e é voltada para startups de base tecnológica nas áreas de inteligência artificial, biotecnologia, internet das coisas, energias renováveis, entre outras.

Na Linha 2, são oferecidas 6 vagas para startups que ocuparão o estande institucional da Paraíba, destinadas a empresas que contemplam negócios de impacto social, ambiental ou econômico, como economia criativa, inovação social e valorização da cultura local. Além das vagas imediatas, estão previstas 13 posições para cadastro de reserva.

Cada startup selecionada receberá um aporte financeiro de R$ 6.500,00 para custeio de passagens e hospedagem do coordenador, além de três ingressos do evento e um dia de exposição na ilha de startups ou no estande institucional do Governo da Paraíba.

Para participar, a empresa deve ter até seis anos de existência, menos de 150 colaboradores, domicílio fiscal ativo na Paraíba e não ter captado mais de US$ 1 milhão em financiamentos. As inscrições são gratuitas e a seleção ocorre em duas fases: avaliação de pitch pela comissão local e validação final pela organização do Web Summit Rio. O resultado final será divulgado em 20 de maio de 2026.

Para conferir mais detalhes sobre a inscrição e documentos necessários, basta acessar o edital: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-ciencia-tecnologia-inovacao-e-ensino-superior/EDITALSIMPLIFICADON0003_2026SECTIES_FAPESQPBWEBSUMMITRIO.pdf