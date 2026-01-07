quarta-feira, janeiro 7, 2026
São José do Seridó realiza VIII Conferência Municipal de Assistência Social

O município de São José do Seridó realizou, nesta terça-feira (20), no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) a VIII Conferência Municipal de Assistência Social. As Conferências têm o objetivo de permitir que a população tome posse nas decisões referentes a Assistência Social municipal a cada quatro anos. Na edição de 2020, a VIII Conferência Municipal debateu a “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

A Conferência contou com a palestra magna do assistente social Francisco Touché. Na abertura do evento estavam presentes: a representante dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Miriam dos Santos Silvestre, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Lara Virgínia Santos Medeiros, a titular da Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SEMTHAS), Suzete Pereira de Medeiros, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Francisco Sales de Medeiros Neto e o prefeito Jackson Dantas.

“A conferência municipal de Assistência Social é um momento muito importante pra nossa política pública, que permite direcionar as ações e programas, benefícios e serviços com a participação da sociedade civil, trabalhadores do SUAS e demais segmentos da Assistência para conferir maior qualidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria , CRAS e entidades da Assistência Social do município.”, destacou Suzete Pereira.

Ao final do evento foram encaminhadas propostas para a política de assistência social no município e escolhidos delegados para representar o município na XIII Conferência Estadual de Assistência Social: Miriam dos Santos Silvestre (representante dos usuários) e Maria Aparecida de Oliveira Santos (representante do governo).

