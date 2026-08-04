Sine-JP oferta 650 vagas de emprego a partir desta segunda-feira

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O caminho para buscar emprego na Capital é o Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP), que fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. Esta semana, por exemplo, são 650 vagas abertas em vários setores do mercado de trabalho.

Para quem tem interesse na função de auxiliar de linha de produção, o Sine-JP está com 96 vagas abertas. É importante observar as exigências. Algumas empresas pedem experiências e outras não.

A função de auxiliar de expedição também oferece muitas oportunidades. São 40 ao todo. Basta ter o ensino médio para concorrer e não precisa experiência comprovada.

Na área da construção civil, a função de pedreiro é a mais requisitada com 65 oportunidades. Tem, ainda, 13 vagas para pintor de obras, além de 41 vagas para servente de obras.

Serviço – Para realizar a inscrição é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Mas é importante lembrar que essa será uma semana com feriadão.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel da Empregabilidade ou pelo telefone (83) 98654-8978.