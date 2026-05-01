Por MRNews



Banco Inter pode perder sala VIP exclusiva em Guarulhos e futuro do espaço entra em disputa

O Banco Inter pode enfrentar uma mudança importante em sua operação aeroportuária nos próximos meses. A sala VIP exclusiva da instituição no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, deverá passar por novo processo de licitação em breve, o que pode colocar em risco a permanência do banco no local a partir de 2027.

A notícia chama atenção especialmente entre clientes de alta renda e usuários frequentes do cartão Inter, já que o espaço se tornou um dos principais benefícios presenciais oferecidos pela instituição no maior aeroporto do país.

Sala VIP do Inter fica no Terminal 2 de Guarulhos

Atualmente, o Banco Inter VIP Lounge funciona no Terminal 2 de Guarulhos e atende passageiros de voos nacionais. O espaço foi inaugurado em 2023 e rapidamente passou a integrar a estratégia do banco para fortalecer sua presença no segmento premium.

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Com ambiente moderno, conforto e acesso voltado aos clientes elegíveis, a sala se tornou diferencial competitivo em meio à disputa entre grandes bancos e emissores de cartões.

Nova licitação pode mudar tudo

Segundo informações divulgadas no setor, o espaço deverá entrar em novo processo de licitação ainda em 2026, com validade para operação a partir de 2027.

Na prática, isso significa que outras empresas, bancos ou operadores especializados poderão apresentar propostas para assumir o local. Caso o Banco Inter não ofereça condições competitivas na disputa, existe a possibilidade real de perder o espaço.

O mercado de salas VIP vive forte valorização nos principais aeroportos brasileiros, especialmente em Guarulhos, onde o fluxo elevado de passageiros torna cada metro quadrado extremamente estratégico.

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Caso American Express serve de alerta

Situação semelhante já ocorreu no próprio aeroporto. A antiga sala VIP da American Express, localizada no Terminal 3, acabou mudando de mãos após nova concorrência comercial.

Na ocasião, outro grupo apresentou proposta financeira superior e conquistou o espaço. O episódio mostrou que tradição e marca forte nem sempre garantem permanência quando novos contratos entram em disputa.

Mercado premium está cada vez mais aquecido

Nos últimos anos, bancos e bandeiras intensificaram investimentos em experiências presenciais para clientes de alta renda. Ter uma sala VIP própria deixou de ser apenas luxo e passou a representar posicionamento de marca.

Por isso, perder uma operação como Guarulhos pode impactar percepção de valor, especialmente para clientes que escolhem cartões considerando acessos exclusivos, conforto e conveniência.

O que clientes do Inter devem observar

Por enquanto, não há confirmação oficial de mudança imediata, e a sala segue operando normalmente. No entanto, clientes atentos ao segmento premium devem acompanhar:

andamento da futura licitação

eventual renovação do contrato

possibilidade de mudança de terminal

criação de parceria alternativa

expansão para novos lounges próprios

Viagem Black analisa

O caso mostra como o mercado de benefícios premium está mais competitivo do que nunca. Hoje, não basta oferecer cashback ou anuidade zero: experiências físicas como lounges, fast track e serviços exclusivos pesam cada vez mais na decisão do cliente.

Se o Inter quiser manter relevância entre os cartões premium, Guarulhos pode ser uma batalha decisiva.

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